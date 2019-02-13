السويحلي يطيح بالشط وينقض على صدارة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 فبراير 2019, 06:38 مساء
فريق السويحلي يحتفل بأحد أهدافه (أرشيفية: الإنترنت)

انقض فريق الكرة الأول بنادي السويحلي على صدارة ترتيب فرق المجموعة الثانية بالدوري الليبي لكرة القدم، بعد أن رفع رصيده إلى 18 نقطة بفوزه مساء اليوم على الشط بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب مصراتة في إطار الجولة السابعة من بطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

تقدم الشط بهدف عبدالعزيز اللصي في الدقيقة 17، قبل أن يعدل السويحلي النتيجة بهدف الغيني فوداكيرا في الدقيقة 65، ثم هدف الفوز عن طريق عبدالرحمن أبوسنينة في الدقيقة 82.

بهذا الفوز ارتفع رصيد السويحلي إلى 18 نقطة حققها من سبع مباريات، فيما توقف رصيد الشط عند النقطة الرابعة في المركز العاشر.
 

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