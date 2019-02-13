بالفيديو: بن علي الأفضل في إيطاليا واللافي على القمة بالجزائر

في الإطار الأيمن مؤيد اللافي والأيسر أحمد بن علي (أرشيفية : الإنترنت)

حصل المحترف الدولي الليبي أحمد بن علي على أعلى تقييم في مباراة فريق كرتوني أمام هيلاس فيرونا، أمس الثلاثاء، والتي شارك فيها أساسيًا وقدم مستوى متميزًا ولعب اللقاء بالكامل وحصل على درجة تقيم 6.5 هي الأعلى والأبرز وسط زملائه، وفقًا لما كشفته صفحة الرياضة الليبية «كورة LY».

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي (1-1) ضمن مباريات الدوري الإيطالي السيريا B والمؤهل إلى دوري الأضواء والشهرة بعد فترة غياب لبن علي قضاها في التأهيل من الإصابة، وعاد بن علي إلى الملاعب من جديد بعد غياب طويل عن صفوف فريق كروتوني الإيطالي، حيث امتد غيابه إلى ثلاثة أشهر، بسبب الإصابة التي تعرض لها في مشط القدم أثناء مباراة المنتخب الوطني الليبي أمام نيجيريا في أكتوبر الماضي، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات أمم أفريقيا 2019 بمصر، عن المجموعة الخامسة.

وظهر بن علي لأول مرة في الربع ساعة الأخيرة من مباراة فريقه أمام ضيفه تشيتاديللا، ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإيطالي، ليشارك المحترف الليبي كبديل بعد غياب طويل عن الملاعب، مقدمًا مستوى جيدًا في الدقائق التي شارك فيها، ليخرج متعادلاً دون أهداف.

في الوقت نفسه، كشفت صفحة الرياضة الليبية «كورة LY» مواصلة النجم الليبي الآخر مؤيد اللافي تربعه على قمة الدوري الجزائري مع فريقه المنضم له حديثًا اتحاد العاصمة الجزائري بعد أن حقق سلسلة انتصارات والتحليق على قمة الترتيب منفردًا، حيث تغلب اتحاد العاصمة السبت على ضيفه اتحاد بلعباس بهدف نظيف في الجولة الحادية والعشرين للدوري الجزائري الممتاز.

وشارك المحترف الليبي مؤيد اللافي بديلاً في الشوط الثاني عند الدقيقة 60 وظهر بمستوى متميز، كما تسبب اللافي في ضربة جزاء بعد عرقلته في الدقيقة الـ90 أضاعها اللاعب بن يحيى، وبهذا الفوز ارتفع رصيد اتحاد العاصمة إلى 44 نقطة في صدارة الترتيب.

ويسير اللافي بخطى ثابتة، ويواصل تألقه، حيث ساهم اللافي في أول ظهور له بالدوري الجزائري في التعادل أمام أهلي برج بوعريريج، بعد أن دخل بديلاً في الدقيقة الرابعة والسبعين ليتمكن بأول لمسة له في اللقاء من تسجيل هدف التعادل في مباراة الأسبوع الثامن عشر من مباريات الدوري الجزائري، وجاءت المشاركة الأولى للافي أمام نصر حسين داي الجزائري، حيث سجل الهدف الرابع لصالح فريقه قبل نهاية اللقاء بعشر دقائق، بعد أن اختار اللافي مؤخرًا الاحتراف في الجزائر.