أزمة السيوف تتصاعد في الاتحاد الليبي للمبارزة قبل السفر للجزائر

رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة، عزالدين القاضي (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي للمبارزة، عزالدين القاضي، سعي المنتخب للمنافسة وليس المشاركة فقط في البطولة الأفريقية للشباب بالجزائر التي تقام الأسبوع المقبل.

وقال القاضي في تصريحات إلى «راديو الساعة»، الأربعاء، إن هناك معاناة كبيرة يعيشها الاتحاد بسبب قلة الإمكانات، حيث يتم شراء العملة الأجنبية من السوق الموازية، وما زالت الدولة لم تهتم بهذا الأمر في المشاركات الخارجية.

كما أكد أن اللعبة تعاني في تكلفة المعدات، حيث إن السيف الواحد في المبارزة للرياضي يصل إلى 140 يورو في تكلفته، والرياضي يحتاج إلى ثلاثة على الأقل وهي قابلة غالبًا للتلف بسبب استمرار المشاركات، داعيًا للنظر للألعاب الفردية، والتي كعادتها مكلفة.