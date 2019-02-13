185 لاعبًا في بطولة ليبيا للقوة البدنية

أبطال القوة البدنية الليبية خلال إحدى المشاركات السابقة (المركز الإعلامي)

أكد اتحاد القوة البدنية عبر صفحته الشخصية مشاركة 185 لاعبًا في بطولة ليبيا للقوة البدنية لأعمار (18، 23 وكبار وأساتذة 1، 2، 3) التي ستقام بمجمع سليمان الضراط ببنغازي يومي 18 و19 فبراير الجاري.

المشاركون يمثلون أندية الأهلي بنغازي وشباب الجبل وخليج سرت والمشعل والقادسية ونجوم الخليج والتعاون والشموع وخالد بن الوليد وأبوشويرب والخمس.

البطولة سيطبق فيها قانون الاتحاد الدولي وستبدأ عملية الوزن قبل اللعب بساعتين، وبالنسبة للطعون تقدم مكتوبة من قبل مدربي الفرق إلى لجنة الجوري، علمًا بأنه لا يجوز الطعن في المحاولة إذا كانت إشارات الحكام الثلاثة خاطئة.