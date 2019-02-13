9 مباريات فى دورى الدرجه الأولى.. الأربعاء

منافسات في دوري الدرجة الأولى الليبي (أرشيفية : الإنترنت)



تنطلق اليوم الأربعاء الجولة الثانية لمسابقة الدرجة الأولى لكرة القدم بتسع مباريات بملعب أمساعد الصقور يواجه المختار والمراقب عبد الحكيم الإمام.

وبملعب درنه لقاء الأفريقي والأندلس والمراقب فرج أبوشكيوه وبسببها النهضة يستضيف الهلال والمراقب عمر صالح والشرارة يتباري مع القرضابية والمراقب محمد محرز وبملعب الأكاديميه بجنزور اليرموك يواجه المجد والمراقب محمد باكير.

وبملعب نادي المدينة الترسانة يلتقى ترهونة والمراقب السيفاوعلي ، والنصر زليتن يستضيف أساريا ويراقبها وحيد صالح وبملعب زواره الجزيره يستضيف الشرطه والمراقب محمد الأمين وبملعب بنينا ببنغازي النجمه يواجه الطيران بمراقبة خالد حموده.



مسابقة الدرجه الأولي هذا العام تقام بمشاركة 35 فريقًا موزعة على 5 مجموعات ويتأهل الأول والثاني مباشرة الى المرحلة الثانية.