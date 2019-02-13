ليبيا تواجه تونس والمغرب تلتقي الجزائر في افتتاح شمال أفريقيا لليد

منتخب كرة اليد مواليد 2002 يستعد لبطولة المتوسط (المركز الإعلامي)

تنطلق، اليوم الأربعاء، بمدينة الحمامات التونسية بطولة شمال أفريقيا لكرة اليد مواليد 2002 بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

وتتواصل البطولة لمدة ثلاثة أيام بنظام النصف الدوري، واليوم في الافتتاح تلتقي الجزائر مع المغرب وتونس تواجه ليبيا، وغدًا الخميس ليبيا تلتقي الجزائر وتونس تواجه المغرب، والجمعة تقام آخر مباراتين ليبيا تلتقي المغرب وتونس تواجه الجزائر.

مباريات البطولة من ثلاثة أشواط وكل شوط 15 دقيقة، والفريق المتحصل على أكثر عدد من النقاط سيتوج بكأس البطولة، وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر يتم حسم اللقب عن طريقة نتيجة الفريقين، وفي حالة التعادل يحسم اللقب للفريق الأكثر فوزًا بالأشواط في البطولة.

الفرق الأربعة تنتظرها مشاركة مرتقبة في بطولة المتوسط لكرة اليد مواليد 2002 بمدينة بورسعيد المصرية بداية من 17 فبراير الجاري.