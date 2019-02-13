ليبيا تواجه تونس والمغرب تلتقي الجزائر في افتتاح شمال أفريقيا لليد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 13 فبراير 2019, 12:37 مساء
منتخب كرة اليد مواليد 2002 يستعد لبطولة المتوسط (المركز الإعلامي)

تنطلق، اليوم الأربعاء، بمدينة الحمامات التونسية بطولة شمال أفريقيا لكرة اليد مواليد 2002 بمشاركة منتخبات ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

وتتواصل البطولة لمدة ثلاثة أيام بنظام النصف الدوري، واليوم في الافتتاح تلتقي الجزائر مع المغرب وتونس تواجه ليبيا، وغدًا الخميس ليبيا تلتقي الجزائر وتونس تواجه المغرب، والجمعة تقام آخر مباراتين ليبيا تلتقي المغرب وتونس تواجه الجزائر.

مباريات البطولة من ثلاثة أشواط وكل شوط 15 دقيقة، والفريق المتحصل على أكثر عدد من النقاط سيتوج بكأس البطولة، وفي حالة تساوي فريقين أو أكثر يتم حسم اللقب عن طريقة نتيجة الفريقين، وفي حالة التعادل يحسم اللقب للفريق الأكثر فوزًا بالأشواط في البطولة.

الفرق الأربعة تنتظرها مشاركة مرتقبة في بطولة المتوسط لكرة اليد مواليد 2002 بمدينة بورسعيد المصرية بداية من 17 فبراير الجاري.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020