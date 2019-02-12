الليبي شاهين يقترب من كأس اسكتلندا للشطرنج

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 08:27 مساء
لاعب الشطرنج جلال شاهين (بوابة الوسط)

أشادت سكرتيرة نادي بولي الأُسكتلندي بالمستوى الفني للاعب الليبي جلال شاهين الذى يقود فريقه هذا العام إلى ترتيب متقدم فى بطولة جلاسكو الأُسكتلندية للشطرنج وصدارته للطاولة الثانية برصيد 4 نقاط وبدون أى هزيمة «ثلاثة انتصارات وتعادلين».

ويلاحق شاهين، ثلاثة لاعبين من إسكتلندا «ألور شوكي 3.5 نقطه ورايت شرت وستيفن ماكلوين ب 2.5 نقطة لكل منهما».

يذكر أن بطولة إسكتلندا للشطرنج تقام بمشاركة 80 لاعبا يمثلون 10 أندية، ويتبقى أربع جولات على اختتام البطولة بواقع جولة شهريا.

يذكر أن شاهين سبق له التتويج فى العام 2016 بكأس وذهبية لارنكا المفتوحة بالاضافه إلى ثلاث برونزيات فى البطولات المفتوحه بمدينتي اير وجلاسكو وتوج بفضية جلاسكو للشطرنج الخاطف 2017 وتوج بفضية احتفالية الذكرى المئوية لنادي بولي في ابريل 2018
 

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