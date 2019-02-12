لجنة المسابقات تقرر ثم تتراجع عن إعادة مباراة النصر والتعاون

من مباراة سابقة بين النصر والتعاون (أرشيفية: الإنترنت)

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، بيانا رسميا، أعلنت من خلاله تأجيل قرار إعادة مباراة النصر والتعاون، لحين إصدار قرار نهائي بشأن إعادتها، وفقًا لاعتراض نادي التعاون.

يشار إلى أن حكم مباراة النصر والتعاون، التي كان مقررا إقامتها أمس، قرر إنهاءها قبل الانطلاق، بعد اعتراض فريق التعاون على وجود جمهور محسوب على نادي النصر، وهو ما يخالف قرار إقامة المباريات بدون جمهور.

يذكر أن لجنة المسابقات كانت قررت صباح اليوم إعادة المباراة غدًا على ملعب شهداء بنينا، قبل أن تتراجع وتعلق قرارها.

ويحتل فريق النصر المركز الخامس بجدول ترتيب فرق المجموعة الثانية، برصيد 9 نقاط من 5 مباريات، فيما يحتل التعاون المركز الثامن برصيد 8 نقاط من 5 مباريات.

