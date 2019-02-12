الأخضر يعزز صدارته بفوز على شباب الجبل

فريق الأخضر الأول لكرة القدم (صفحة الأخضر)

عزز فريق الكرة الأول لنادي الأخضر، صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بفوزه، اليوم، على شباب الجبل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب شيخ الشهداء، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.

قدم الفريقان أداءً قويًا في شوط المباراة الأول، تبادلا فيه الهجمات، وجاء أخطرها التي أهدرها الأخضر عبر لاعبه محمد موسى الدرسي، عند الدقيقة 45، قبل أن يبتسم الشوط الثاني من المباراة للأخضر فيحرز هدفين عن طريق حسن ماتا، وعلي مادو، فيما سجل أنيس سالم هدف شباب الجبل الوحيد.

بهذا الفوز يكون الأخضر قد حافظ على صدارته للمجموعة برصيد 17 نقطة، من 7 مباريات، فيما توقف رصيد شباب الجبل عند 12 نقطة من 7 مباريات.

