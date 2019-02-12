الأخضر يعزز صدارته بفوز على شباب الجبل

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 07:28 مساء
فريق الأخضر الأول لكرة القدم (صفحة الأخضر)

عزز فريق الكرة الأول لنادي الأخضر، صدارته لترتيب فرق المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، بفوزه، اليوم، على شباب الجبل بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب شيخ الشهداء، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.

قدم الفريقان أداءً قويًا في شوط المباراة الأول، تبادلا فيه الهجمات، وجاء أخطرها التي أهدرها الأخضر عبر لاعبه محمد موسى الدرسي، عند الدقيقة 45، قبل أن يبتسم الشوط الثاني من المباراة للأخضر فيحرز هدفين عن طريق حسن ماتا، وعلي مادو، فيما سجل أنيس سالم هدف شباب الجبل الوحيد.

بهذا الفوز يكون الأخضر قد حافظ على صدارته للمجموعة برصيد 17 نقطة، من 7 مباريات، فيما توقف رصيد شباب الجبل عند 12 نقطة من 7 مباريات.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إيقاف رئيس مجلس إدارة «الصحارى» ومسؤولين بالمصرف عن العمل
ليبيا
القبض على قيادي بـ«مجلس شورى المجاهدين» في درنة
ليبيا
«هيومن رايتس»: نازحو تاورغاء لا يستطيعون العودة
ليبيا
عقيلة صالح يطالب صنع الله برفع القوة القاهرة عن حقل الشرارة والتنسيق مع القيادة ...
ليبيا
أمينة الحاسية: الوثيقة الخضراء والإعلان الدستوري لا يلغيان دستور الاستقلال‎
ليبيا
الكوني: ما حدث في أوباري كان بجهود الخيرين من أبناء المدينة والمؤسسة العسكرية
ليبيا
شعبة الإعلام الحربي: القوات المسلحة تنجح في بسط سيطرتها التامة على حقل الشرارة
ليبيا
معهد «بروكينغز» يطرح نهجًا جديدًا يتضمن دورًا قياديًا لواشنطن لإنهاء أزمة ليبيا
ليبيا
جريدة مالطية: حسابات بنكية لشركات وهمية مرتبطة بشبكة تهريب الوقود الليبي
ليبيا
الجبير: لا نعرف مكان جثة خاشقجي ولا نزال نحقق في الحادثة
عربى
قناة الوسط «WTV» تباشر بثها الكامل في الذكرى الثامنة لثورة 17 فبراير
ليبيا
غوتيريش: حان الوقت للمساعدة في توحيد الشعب الليبي لدفع العملية السياسية عبر ...
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على مميزات «كيا سبورتاج» 2020