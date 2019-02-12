الريال يتصدر والأهلي الوحيد عربيًا وأفريقيًا في قائمة «أسياد الأندية»

من مباراة سابقة بين الأهلي المصري وريال مدريد (أرشيفية: الإنترنت)

تصدر ريال مدريد الإسباني قائمة أكبر أندية العالم «الأسياد»، التي أصدرتها مجلة فوتبول الفرنسية ، ليتفوق على غريمه برشلونة، ومانشستر يونايتد الإنجليزي، فيما حل نادٍ عربي واحد في قائمة «أسياد الكرة»

جاء هذا الاختيار في التقييم الذي نشرته المجلة الفرنسية، واعتمدت فيه على عدة معايير في اختيارها، على رأسها النجاح الرياضي، وتقديم أبطال على الصعيد العالمي، والقيمة التسويقية، والإيرادات، وحسابات الأندية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة لأساطير الأندية وشعبيتها بين الجماهير، وفقًا لموقع «كووورة».

وجاء في التقرير أن نادي برشلونة حل في المركز الثاني خلف الريال، بينما جاء المان يونايتد في المرتبة الثالثة، متقدمًا على بايرن ميونخ الألماني ومن بعده ليفربول الإنجليزي.

وتواجد يوفنتوس الإيطالي ضمن القائمة، حيث احتل المركز السادس، بينما حل باريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي في المركزين السابع والثامن على الترتيب.

وضمت قائمة الـ10 الأوائل الثنائي الإنجليزي مانشستر سيتي، وآرسنال، في المركزين التاسع والعاشر.

وشهدت القائمة أيضًا تواجد ميلان الإيطالي، بوروسيا دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني، في المراكز من 11 إلى 13، بينما احتل توتنهام هوتسبير الإنجليزي المركز 14.

ولم يغب اسم إنتر ميلان الإيطالي عن قائمة «الأسياد» أكبر أندية العالم، بعدما حل في المركز الخامس عشر، قبل أياكس أمستردام الهولندي وأولمبيك مارسيليا الفرنسي، بينما جاء بوكا جونيورز الأرجنتيني في المركز 18.

وبداية من المركز الـ19 حتى 30، تواجد كل من: بنفيكا البرتغالي، بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، سيلتيك الأسكتلندي والأهلي المصري (مناصفة في المرتبة 21)، شالكه وشتوتجارت الألمانيين، روما الإيطالي، موناكو الفرنسي، جالطة سراي التركي، إندبيندينتي الأرجنتيني، كلوب أميركا المكسيكي وسانتوس البرازيلي.



من جانبه، احتفى الأهلي المصري بظهوره ضمن القائمة، ونشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم، بيانًا يبرز خلاله نجاح المارد الأحمر في اقتحام قائمة صفوة أندية العالم.



واحتل الأهلي المركز الـ21، ليصبح النادي العربي والأفريقي الوحيد، الذي ينجح في دخول القائمة.

