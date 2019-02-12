الفيتوري ضد فصل القفز عن الفروسية

الفارس الدولي السابق رفعت الفيتوري، رئيس نادي القادسية للفروسية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد الفارس الدولي السابق رفعت الفيتوري، رئيس نادي القادسية للفروسية، أنه ضد فصل رياضة القفز عن مكونات اتحاد الفروسية، مؤكدًا أن مَن يطالبون بذلك ليست لهم مبررات مقنعة في طلب الفصل بحجة أنها رياضة أولمبية.

وقال الفيتوري فى تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء: «إن الفروسية الشعبية فى حالة تناغم مع القفز وتعطي في صورة جميلة بحكم أنها رياضة تراثية».



كما أكد أن نادي القادسية الخاص سينظم الشهر المقبل بطولة خاصة بالقفز لإحياء اللعبة وهي وفق لوائح الاتحاد الليبي للفروسية، حيث إن الأندية الخاصة تساهم بشكل كبير في توسيع قاعدة الممارسة.