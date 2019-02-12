خريطة مهمة لمباريات الأسبوع الثاني بدوري الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 12 فبراير 2019, 02:42 مساء
جانب من إحدى مباريات دوري الدرجة الأولى الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم مواعيد مباريات الأسبوع الثاني لمسابقة الدرجة الأولى، والتي تنطلق غدًا الأربعاء بإقامة تسع مباريات بالمجموعات الخمس.

بملعب أمساعد يواجه الصقور فريق المختار والمراقب عبدالحكيم الإمام وبملعب درنة لقاء الأفريقي والأندلس والمراقب فرج أبوشكيوة وبسبها النهضة يستضيف الهلال والمراقب عمر صالح والشرارة يتبارى مع القرضابية والمراقب محمد محرز.

وبملعب الأكاديمية بجنزور يواجه اليرموك فريق المجد والمراقب محمد باكير وبملعب نادي المدينة الترسانة يلتقي ترهونة والمراقب السيفاو علي، والنصر زليتن يستضيف أساريا والمراقب وحيد صالح، وبملعب زوارة الجزيرة يستضيف الشرطة والمراقب محمد الأمين، وبملعب بنينا ببنغازي النجمة يواجه الطيران والمراقب خالد حمودة.

الخميس (14 فبراير) تقام أربع مباريات بسبها الأمل أوباري يلتقي المهدية والمراقب ضو منصور، وبملعب المدينة الجمارك يلتقي المستقبل والمراقب خالد أبوطبل والمروج يستضيف الوحدة بنغازي والمراقب فضل الغريب، وشمال بنغازي يستضيف وفاق أجدابيا والمراقب محمد راف الله.

الجمعة (15 فبراير) ستقام ثلاث مباريات بملعب بنينا نجوم بنغازي يلتقي بنغازي الجديدة والمراقب المبروك الفارسي، وبملعب طرابلس ستقام مباراتان أبي الأشهر يلتقي التصدي والمراقب كمال نوير، والملعب الليبي يواجه الظهرة والمراقب توفيق دهان.

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