رفيق يلتقي الوحدة والأخضر يواجه شباب الجبل في الدوري الممتاز

جانب من مباراة سابقة في الدوري الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

يتجدد الموعد اليوم الثلاثاء مع مباراتين في الأسبوع السابع للدوري الممتاز لكرة القدم في المجموعة الأولى بملعب البيضاء الأخضر يواجه شباب الجبل، والمراقب طارق الجهاني، الأخضر في الصدارة بـ14 نقطه وشباب الجبل ضمن الملاحقين بـ12 نقطة وبملعب صرمان يستضيف رفيق بـ4 نقاط فريق الوحدة بـ8 نقاط، ويراقبها فنيًا عصام شرف الدين.

انتهت ثلاث مباريات أمس الإثنين بالتعادل، فعلى ملعب سرت تعادل الخليج مع الصداقة دون أهداف وبنفس النتيجة الاتحاد يتعادل مع الخمس، وبملعب مصراتة تعادل الأولمبي والاتحاد المصراتي بهدفين لمثليهما، ولم تقم مباراة النصر والتعاون التي كان مقررًا إقامتها بملعب بنينا بسبب تواجد الجمهور داخل الملعب.