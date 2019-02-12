فوز طائرة السويحلي والهلال

انطلقت أمس الإثنين بقاعة مصراتة نهائيات ليبيا للكرة الطائرة تحت 14 عامًا بمشاركة فرق السويحلي والهدف والهدى والهلال.
وفي مباراة الافتتاح فاز السويحلي على الهدى بشوطين لصفر كانت نتائجهما (25/ 18، 25/ 12)، وفي المباراة الثانية فاز الهلال على الهدف بشوطين دون رد (27/ 25، 25/ 20).
واليوم الثلاثاء يتجدد الموعد مع مباراتين الهلال يلتقي الهدى ويعقبها لقاء السويحلي والهدف، والأربعاء تختتم النهائيات بمباراتي الهدى والهدف والسويحلي والهلال، وجاء الترتيب بعد الجولة الأولى السويحلي 3 نقاط والهلال 3 والهدف والهدى دون نقاط.