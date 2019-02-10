الأهلي بنغازي يكسب مؤجلة النجوم ويضغط على صدارة الأخضر

لاعبو الأهلي بنغازي يحتفلون بأحد الأهداف (أرشيفية، الإنترنت)

دخلالأهلي بنغازي، منطقة المطاردة على صدارة المجموعة الأولى، بفوزه اليوم على نجوم إجدابيا، فضيق الفارق مع المتصدر فريق الأخضر، إلى نقطتين.

وحقق الأهلي بنغازي فوزًا صعبًا على نجوم أجدابيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس، وأقيمت مساء اليوم بملعب شيخ الشهداء، ضمن منافسات الدوري الليبي الممتاز.

شهد شوط اللقاء الأول أداء شبه ثابت، حيث المحاولات الهجومية للأهلي، في المقابل دفاع قوي من النجوم، فكانت النتيجة هي التعادل بدون أهداف.

وظل دفاع نجوم أجدابيا صامدًا حتى الدقيقة 62، عندما تمكن مدافع الأهلي جبريل البقرماوي من تسجيل هدف المباراة الأول بكرة رأسية أسكنها شباك حارس النجوم علي عبيدالله، قبل أن يتلاعب البديل، عبد الله عبد الرحيم، بخط دفاع نجوم أجدابيا ويسجل هدف الأهلي بنغازي الثاني في الدقيقة 86، فيما شهدت الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء، هدفًا شرفيًا للنجوم، أحرزه ناصر العروسي من ضربه ثابتة .

بهذه النتيجة رفع الأهلي بنغازي رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني، فيما توقف نجوم أجدابيا عند النقطة الثامنة.

