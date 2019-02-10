الزناد يتحدث عن سر علم ليبيا ويغازل حزامًا جديدًا على خطى كلاي

الزناد يحمل علم ليبيا وسط مدربيه (صورة مثبتة من الفيديو)

يستعد الملاكم الليبي العالمي عبدالمالك الزناد للمرحلة المقبلة والفاصلة نحو مشوار الحصول على حزام «دبليو في سي» بعد فوزه بالضربة القاضية الـ11، أمس السبت، في برلين بألمانيا على بطل الكاميرون تشامبا.

وفاز الزناد كعادته بالقاضية على الكاميروني تشامبا في برلين خلال فعاليات الجولة الثانية، حيث خاض من قبل 11 لقاءً دوليًّا، فاز في عشرة منها بالقضية وواحدة بالنقاط، ليزداد طموح صاحب 76 كيلو غرامًا بعد الإطاحة بخصمه لتحقيق إنجاز ليبي جديد في اللقاء المقبل لنيل حزام دبليو في سي، خلال شهر مارس المقبل.

وفي حوار سابق لـ«بوابة الوسط» مع الزناد، أبدى فخره برفع راية ليبيا في سماء القارة العجوز، عقب فوزه التاسع في عالم الاحتراف أمام بطل بريطانيا «أسارا»، الملقب بصاحب القبضة الحديدية، حيث سقط الملاكم الويلزي بالضربة القاضية في النزال الذي أُقيم بكارديف، ليفوز الزناد بحزامِ «ويف» ويقفز في سلم الترتيب العالمي متجاوزًا 55 مركزًا عن تصنيفه الأخير الذي كان 188، خلال فعاليات أقيمت في يونيو العام 2017.

لكن الزناد كشف طموحات واسعة وسريعة، صاحبها تطور مذهل في أدائه الفني والبدني، وأكد خلال حديثه أن أهدافه لن تتوقف فقط بإزاحة وإسقاط خصومه واحدًا تلو الآخر في أوروبا، بل الهدف الأول السير على خطى أسطورة الملاكمة الراحل محمد علي كلاي، والأبطال العرب نسيم حميد وهاشم رحيم، مشيرًا إلى أنه سيكون سفيرًا لليبيا عبر لعبة الملاكمة من أجل تقديم صورة مشرفة عن شعبها غير تلك الصورة التي يحاول الإعلام ترويجها.

وتحدث الملاكم الليبي قائلاً: «الكل يسألني عن سر الفوز مبكرًا وبالضربة القاضية أمام أغلب خصومي، وهنا يجب الإجابة أن ذلك يعود إلى توفيق من الله أولاً، وثانيًّا التحضير الجيد عبر التدريبات قبل أي لقاء أخوضه بحيث أدخل المواجهة بتكتيك يجعلني اختار التوقيت المناسب للهجوم، وتنفيذ لكمة قوية يكون خصمي حينها في حالة دوران، وبصراحة في كل مرة أنفذ خلالها لكمات قوية أو ضربة قاضية أمام خصومي ينتابني شعور غريب، فعقلي يذهب للتفكير في محطات سابقة أهمها والدي عندما كان يدربني في الخفاء، وبعيدًا عن أعين الجميع نظرًا لحظر ممارسة لعبة الملاكمة في سنوات ماضية، أيضًا كلما اشتد النزال يكون الدافع للفوز رفع راية ليبيا والإسلام ونقش اسم الزناد بأحرف من ذهب في سجلات أبطال العالم».