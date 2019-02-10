«الزناد» يكتب لليبيين ويطالبهم بدعمه في مارس (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 فبراير 2019, 03:17 مساء
لحظة إعلان فوز الزناد على البطل الكاميروني تشامبا (فيسبوك)

حرص الملاكم الليبي العالمي عبدالمالك الزناد على كتابة رسالة قصيرة، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك» إلى جمهوره، وتحديدًا في بلاده، عقب الفوز، أمس السبت، في ألمانيا بالنزال العالمي أمام البطل الكاميروني تشامبا.

وكتب الزناد رسالة قال فيها «الحمدلله توفقت في هذا النزال بالقاضية في الجولة الثانية، نحمد ربي على هذا النصر، ونهدي هذا النصر التاريخي لكل مشجعيني ناسي وأحبابي، شكرًا لكل مدربيني، ولكل الشركات الراعية على الدعم الجبار، الحمدلله إن شاء الله موعدنا في النزال القادم في شهر مارس المقبل».

وفاز الزناد كعادته بالقاضية على الكاميروني تشامبا في برلين، حيث خاض من قبل 11 لقاءً دوليًّا، فاز في عشرة منها بالقضية وواحدة بالنقاط، أما بالنسبة للملاكم الكاميروني فقد فاز بالضربة القاضية 3 مرات ومرة بالنقاط.

الزناد صاحب 76 كيلو غرامًا يطمح بعد الإطاحة بخصمه لتحقيق إنجاز ليبي جديد في اللقاء المقبل لنيل حزام دبليو في سي.

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