تنسيقية طرابلس للإعلاميين الرياضيين تقيم حلقة نقاش

مراسم تكريم لتنسيقية طرابلس للإعلاميين الرياضيين (المركز الإعلامي)

أقامت تنسيقية طرابلس للإعلاميين الرياضيين، ظهر أمس السبت، بطرابلس حلقة نقاش حول «المنتخب الليبي.. الواقع والطموح» بحضور عديدالشخصيات والخبراء في المجال الرياضي واللجنة الأولمبية والإعلاميين الرياضيين وعمداء عدد من كليات التربية البدنية والمدربين الوطنيين.

حلقة النقاش اُستُهلت بعدد من الكلمات لتنسيقة طرابلس، التي ألقاها رئيس الرابطة عبد الباسط الشبل، وكلمة النقابة العامة وألقاها نائب رئيس النقابة سالم العبار، وكلمة لعضوة المرأة بالنقابة وألقتها انتصار أبو شعالة وكلمة للخبراء و وألقاها عبد السلام القرقارشي.

وقدم فقرات الحلقة محمود جبران وأدار الحلقة عياد العشبي وعبد الباسط الشبل وعزالدين بلعيد وإمحمد قجام.

وفُتحت حلقات النقاش بمدخلات في المحور الأول «الواقع» للإعلامي علي النوصيري منسق تنسيقة درنة والمدرب الوطني جمال أبو نواره والإعلامي بشير ميلاد وسالم صولة والحكم الدولي أحمد عاشور وأحمد اليزايدي ومحسن السباعي النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وعدد من الشخصيات الرياضية، التي دارت كلماتها حول شعار الحلقة «الواقع والطموح» والقصد من المستقبل.

وتضاربت الآراء حول هذا العنوان، كما تناولت هذه المدخلات استعدادات المنتخب والمعسكر الخارجي والهدف منه، وتم خلال الحلقة تكريم ثلاث شخصيات رياضية وهم اسم الراحل الصحفي الرياضي عبد الهادي الفيتوري والكاتب الصحفي الراحل عبد اللطيف بوكر والصحفي والأديب الرياضي عبد الرحمن أبورقيبة.

بعد ذلك تطرق النقاش حول المحور الثاني «الطموح»، حيث تدخل عديد الشخصيات الرياضة، من بينها مداخلة للخبير الرياضي فرج القماطي الذي وضع معايير للطموح الرياضي، وعبد الرزاق جرانة وصالح صولة وهشام حقية والدكتور نورالدين التريكي والدكتور أحمد عبدالرحيم وعديد الأسماء والشخصيات، وقد تمحورت جميع الكلمات حول «الطموح الرياضي للرياضة الليبية» من خلال وضع إدارات فنية جيدة، ووضع خطط مستقبلية للمنتخبات الليبية والدفع بالتطوير للمدربين المحليين وتحسين البنى التحتية للملاعب.

جلسة استماع لتنسيقية طرابلس للإعلاميين الرياضيين (المركز الإعلامي)

جلسة استماع لتنسيقية طرابلس للإعلاميين الرياضيين (المركز الإعلامي)

تكريم في تنسيقية طرابلس للإعلاميين الرياضيين (المركز الإعلامي)

تكريم في تنسيقية طرابلس للإعلاميين الرياضيين (المركز الإعلامي)

جلسة استماع لتنسيقية طرابلس للإعلاميين الرياضيين (المركز الإعلامي)

تكريم في تنسيقية طرابلس للإعلاميين الرياضيين (المركز الإعلامي)

جلسة استماع لتنسيقية طرابلس للإعلاميين الرياضيين (المركز الإعلامي)