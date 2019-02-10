بنغازي تستضيف بطولة ليبيا للقوة البدنية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 10 فبراير 2019, 02:17 مساء
أبطال ليبيا في القوة البدنية خلال المشاركة في المغرب (فيسبوك)

تنتهي، اليوم الأحد، المهلة التي حددها اتحاد القوة البدنية للأندية الراغبة في المشاركة في بطولة ليبيا للقوة البدنية تحت 18 و23 عامًا ولفئة الكبار والأساتذة 1، 2، 3 التي ستقام بمجمع سليمان الضراط ببنغازي يومي 18 و19 فبراير الجاري.

وحسب ما جاء في موقع الاتحاد العام أن ستة أندية أرسلت قوائم لاعبيها، وهي الأهلي بنغازي وشباب الجبل وخليج سرت والمشعل والقادسية ونجوم الخليج، وسيتم على هامش البطولة تكريم أبطال افتقدتهم لعبة القوة البدنية الراحلين نبيل أبوشعالة وسراج الشلماني (الأهلي بنغازي) وعبدالناصر العماري (الحرس البلدي).
 
يذكر أن البطولة سيطبق فيها قانون الاتحاد الدولي، وستبدأ عملية الوزن قبل اللعب بساعتين، وأن الطعون تقدم مكتوبة من قبل مدربي الفرق إلى اللجنة، علمًا بأنه لا يجوز الطعن في المحاولة إذا كانت إشارات الحكام الثلاثة خاطئة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأمير فيليب يتخلى عن رخصة القيادة بعد تسببه في حادث سير
منوعات
كاركاتير خيري - السفارات في كل مكان
كاريكاتير
كاركاتير حليم - حكام العرب
كاريكاتير
الحزب الحاكم بالجزائر يعلن ترشيح بوتفليقة رسميًّا لولاية خامسة
عربى
رحلة جوية من طرابلس وأخرى من بنغازي لمواجهة ليبيا أمام جنوب أفريقيا في تونس
رياضة محلية
الجيش التشادي يعلن أسر 250 «إرهابيًا» تسللوا من ليبيا
ليبيا
محمود النمار: الإعلام وراء عدم وصول الفن الليبي للعالمية
ثقافة وفن
بوشناف يأمر بحجز السيارات ذات الزجاج المعتم ومصادرتها حال تكرار المخالفة
ليبيا
كم يبلغ احتياطي النفط في ليبيا والدول العربية؟
ليبيا
من السودان إلى ليبيا ثم رومانيا.. رحلة أم وأطفالها الستة بحثًا عن الأمان
ليبيا
رويترز: اعتقال قيادي بالقاعدة في مصراتة
ليبيا
البورصة الليبية معطلة.. لمن يدق جرس الافتتاح؟!
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

المناعة البشرية في مرمى هذا الخطر