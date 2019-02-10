بنغازي تستضيف بطولة ليبيا للقوة البدنية

أبطال ليبيا في القوة البدنية خلال المشاركة في المغرب (فيسبوك)

تنتهي، اليوم الأحد، المهلة التي حددها اتحاد القوة البدنية للأندية الراغبة في المشاركة في بطولة ليبيا للقوة البدنية تحت 18 و23 عامًا ولفئة الكبار والأساتذة 1، 2، 3 التي ستقام بمجمع سليمان الضراط ببنغازي يومي 18 و19 فبراير الجاري.

وحسب ما جاء في موقع الاتحاد العام أن ستة أندية أرسلت قوائم لاعبيها، وهي الأهلي بنغازي وشباب الجبل وخليج سرت والمشعل والقادسية ونجوم الخليج، وسيتم على هامش البطولة تكريم أبطال افتقدتهم لعبة القوة البدنية الراحلين نبيل أبوشعالة وسراج الشلماني (الأهلي بنغازي) وعبدالناصر العماري (الحرس البلدي).



يذكر أن البطولة سيطبق فيها قانون الاتحاد الدولي، وستبدأ عملية الوزن قبل اللعب بساعتين، وأن الطعون تقدم مكتوبة من قبل مدربي الفرق إلى اللجنة، علمًا بأنه لا يجوز الطعن في المحاولة إذا كانت إشارات الحكام الثلاثة خاطئة.