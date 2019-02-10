تعرف على خريطة منافسات الطائرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 10 فبراير 2019, 02:12 مساء
جانب من منافسات سابقة في الطائرة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة عبدالوهاب زوبي في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أن نهائيات ليبيا للكرة الطائره تحت 14 عامًا ستقام للدوري والكأس غدًا الإثنين بقاعة مصراتة.

وقال زوبي «نهائيات الدوري بمشاركة فرق السويحلي والهدى والهلال والنصر والهدف والأهلي طرابلس بنظام التجمع وبطريقة نصف الدوري، والفريق المتحصل على الأكثر نقاطًا سيتوج ببطولة ليبيا وتعقبها نهائيات الكأس بمشاركة فرق السويحلي والأهلي طرابلس والنصر بنظام نصف دوري أيضًا».
 
وأضاف زوبي «نهائيات دوري وكأس ليبيا 19 عامًا ستقام بالقاعة الكبرى بطرابلس بداية من 20 فبراير الجاري، وبمشاركة فرق الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي والمروج والسويحلي والاتحاد المصراتي».

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