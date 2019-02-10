النصر يلتقي الشباب والاتحاد يواجه الأهلي بنغازي في كأس السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 10 فبراير 2019, 02:09 مساء
جانب من منافسات كرة السلة الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة مواعيد مباريات تصفيات الصعود لنصف نهائي كأس ليبيا للموسم الرياضي 2018/ 2019.

النصر ثاني المجموعة الثانية يلتقي الشباب ثالث الأولى.. الذهاب 28 مارس بطرابلس والإياب 31 مارس ببنغازي، والفائز منهما يلتقي الأهلي طرابلس في الدور نصف النهائي.

والاتحاد ثاني الأولى يلتقي الأهلي بنغازي، ثالث الثانية.. الذهاب يوم 28 مارس ببنغازي والإياب 31 مارس بطرابلس، والفائز منهما يلتقي المروج في الدور نصف النهائي.

يقام نهائي كأس ليبيا لكرة السلة 29 أبريل المقبل بالقاعة الكبرى بطرابلس.

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