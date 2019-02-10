بالصور: نجاح وتميز لسباق العاصمة للعدو الريفي

تكريم سباق العدو الريفي بغابة النصر في طرابلس (المركز الإعلامي)

حيا رئيس اللجنة المنظمة لسباق العاصمة للعدو الريفي عادل المشوط في تصريح خاص لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، أعضاء المجلس البلدي بأبوسليم، ومكتب النشاط المدرسي بالبلدية والحكام والمتسابقين والإعلاميين، وكل مَن ساهم في نجاح سباق العاصمة.

وأُقيم سباق العدو الريفي، أمس السبت، بغابة النصر في طرابلس لمسافة 10 كلم، وتميز بتكاتف الجهود والتنظيم المحكم والمشاركة الفعالة لـ1150 مثلوا مدن زوارة والبيضاء وغريان والخمس والعزيزية وأوباري وسبها وطرابلس وغيرها من المدن.

وجاءت النتائج النهائية لتشهد في الفردي تتويج المتسابق عادل محمد الفرجلني بالذهبية عبر زمن 31:00:42 دقيقة، ونال الفضية أحمد عبدالحميد أحمد بزمن 34:06:29، وجاء ثالثًا عبدالسلام جبريل سعد بزمن 34:24:10.

ورابعًا عبدالهادي خليفة العماري بزمن 34:38:05، وخامسًا صلاح ميلود بزمن 35:29:28، وسادسًا أحمد حامد المزوغي بزمن 35:33:59، وسابعًا حمزة أحمد التركي بزمن 35:45:25، وثامنًا أنور المبروك الدكام بزمن 35:53:28، وتاسعًا عبدالكريم خالد المرغني بزمن 36:23:03، وعاشرًا معتز محمد زايد بزمن 36:43:83.

وفي نتائج الفرق، تُـوِّج أبطال القطروني بالذهبية، وجاء ثانيًا فريق أبوسليم، وفريق تازلا زوارة ثالثًا.

وقال المشوط: «اللجنة المنظمة منحت كؤوسًا وميداليات لأصحاب التراتيب الأولى، بالإضافة إلى 50 جائزه قيمة لقرابة 50 متسابقًا، كما كرمت اللجنة المنظمة حكم ألعاب القوىت المتقاعد عبدالسلام الغرياني وأيضًا أسرة الدراج الراحل عبدالسلام الحطاب، الذي كانت له بصمة في نجاح ماراثون العاصمة العام الماضي».



واختتم المشوط حديثه قائلاً: «اللجنة المنظمة تتطلع إلى شراكة مع بلدية أبوسليم لتنظيم سباق نصف ماراثون العاصمة الثاني في أبريل المقبل، الذي سيكون بطريق المطار بطرابلس ولمسافة 20 كلم».

تكريم سباق العدو الريفي بغابة النصر في طرابلس (المركز الإعلامي)

تكريم سباق العدو الريفي بغابة النصر في طرابلس (المركز الإعلامي)

سباق العدو الريفي بغابة النصر في طرابلس (المركز الإعلامي)

جانب من تكريم سباق العدو الريفي بغابة النصر في طرابلس (المركز الإعلامي)

تكريم سباق العدو الريفي بغابة النصر في طرابلس (المركز الإعلامي)