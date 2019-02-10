بالصور: منتخب ألعاب القوى يحقق قلادة ذهبية وبرونزيتين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 10 فبراير 2019, 12:00 مساء
تتويج ليبي في ألعاب القوى بتونس (المركز الإعلامي)

حقق المنتخب الوطني الليبي لألعاب القوى، خلال مشاركته في البطولة الأفريقية المفتوحة للماستر بتونس التي اُختُتمت أمس السبت، قلادة ذهبية واثنتين برونزيتين.

وحقق البطل خالد الفقي ذهبية في مسابقة الوثب الطويل، بعدما حصل الجمعة على البرونزية في سباق 100 متر، والتحق بركب المتوَّجين البطل همام قجم ونال البرونزية في مسابقة الوثب الطويل لعمر 35 عامًا، وسوف يشارك باقي أبطال اللعبة اليوم في اليوم الختامي.

يشارك في تمثيل المنتخب الوطني، الرياضيان خالد الفقي وهمام قجم، في مسابقة الوثب الطويل، بينما يشارك الرياضيان أسامة الكباشي وعبد الباسط سلطان في مسابقة اختراق الضاحية، ويشارك خليفة هنيدي في مسابقة نصف الماراثون، وعلي خليفة في مسابقة رمي القرص.

تتويج ليبي في ألعاب القوى بتونس (المركز الإعلامي)
تتويج ليبي في ألعاب القوى بتونس (المركز الإعلامي)
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