الملاكم الليبي «الزناد» في نزال عالمي بألمانيا.. بعد قليل

الملاكم الليبي الزناد أثناء الميزان أمام البطل الكاميروني تشامبا (فيسبوك)

يترقب الجمهور الليبي الليلة من عشاق لعبة الملاكمة بكل شغف، المباراة المرتقبة للملاكم الليبي المحترف عبد المالك الزناد لخوض نزال مهم، اليوم السبت، بمدينة برلين بألمانيا ويلاقي في النزال البطل الكاميروني تشامبا، الذي سيقام في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت ليبيا.



الملاكم الليبي الزناد خاض 11 لقاءً دوليًّا، فاز في عشرة منها بالقضية وواحدة بالنقاط، أما بالنسبة للملاكم الكاميروني فقد فاز بالضربة القاضية 3 مرات ومرة بالنقاط.

صاحب 76 كليو غرامًا يطمح اليوم لإطاحة خصمه لتحقيق إنجاز ليبي جديد في لقاء مهم مع بطل ألمانيا، الكاميروني استيف تشامبا في نزال من 8 جولات.

المدرب الوطني ومدرب المنتخب الليبي، عبد الحكيم عمار، قال في تصريح إلى «بوابة الوسط» حول المباراة: «إن النزال سيكون قويًّا جدًّا هذه الليلة، وحسب متابعتي للمحترف الكاميروني فهو ملاكم عنيف وقوي ومهاجم ولا يستهان به والثقة كبيرة في الزناد في الفوز بهذا النزال، وهو يجيد التوقيت الصحيح ويعرف متى ينقض على خصمه في كل النزالات التي لعبها أمام أبطال من مختلف دول العالم».

وأضاف المدرب الوطني عبد الحكيم عمار بالقول: «على اتصال دائم مع الزناد وطلبت منه عدم الاستهانة بالخصم وأن يكون يقظًا ويستغل إمكانياته بصورة صحيحة، فمالك يجيد التنقل بطريقة صحيحة واستغلال الفرص فوق الحلبة، وبالتالي الهجمات التي سيقوم بها تشامبا سوف يمتصها مالك بالانسحاب أو المراوغة أو الدوران».

وأكمل عمار قائلاً: «من خلال متابعتي للزناد لا يمكن أن تجده محاصرًا في زاوية من زاويا الحلبة، وتجده يقتنص الفرص، ولديه التوقيات في اللكمات الصاعدة أو المستقيمة أو الخاطفة، ولديه استعداد بدني قوي من خلال المعسكر الذي أقامه في ألمانيا».

وأردف بالقول: «الزناد هو أحسن مَن يمثل الملاكمة الليبية في الخارج، ونتمنى له التوفيق هذه الليلة، فقبل مباراة الزناد ستكون هناك مباراة بين ملاكم إنجليزي وآخر أميركي سيتنافسان على حزام دبليو في سي، ومَن سينتصر في هذا النزال سوف يلاقي الزناد في لقاء قادم بإذن الله في حال فوزه الليلة بهذا النزال».

واختتم عمار تصريحاته إلى «بوابة الوسط» قائلاً: «الأمور حاليًا تسير في الاتجاه الصحيح، وهناك بوادر لخلق جيل من الملاكمين الجدد وعودة الملاكمة الليبية إلى الساحات الأفريقية والعربية وحتى الدولية».

عبد المالك الزناد والملاكم الكاميروني تشامبا خاضا أمس عملية الميزان وسط حضور وسائل الإعلام المختلفة.

المدرب الوطني الليبي، عبد الحكيم عمار (أرشيفية : الإنترنت)