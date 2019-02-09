بالصور: إعادة افتتاح وتدشين ملعب شهداء بنينا ببنغازي بلقاء النصر والتعاون

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 09 فبراير 2019, 05:34 مساء
بناء وتشييد ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي (المركز الإعلامي)

يحتفل، مساء الإثنين، بإعادة افتتاح وتدشين ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي، بعد أن تمت إعادة تعشيب أرضية الملعب بالعشب الصناعي من الجيل السادس الحديث إلى جانب صيانة وترميم مختلف مرافقه.

وسيعود الملعب بعد غياب قصير لاستقبال واحتضان مباريات كرة القدم من جديد، حيث سيستقبل الإثنين المقبل أولى المباريات بين فريقي النصر وضيفه التعاون ضمن المباريات المؤجلة لحساب المجموعة الأولى للدوري الليبي لكرة القدم.

ويعود بناء وتشييد ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي إلى العام 2009 بعد توقف اللعب بالملعب الرئيسي بالمدينة الرياضية ببنغازي؛ بهدف إعادة إعماره وتأهيله، حيث اُحتُفل بافتتاحه رسميًّا في الخامس من شهر مارس العام 2009، وتسع مدرجاته لقرابة عشر آلاف متفرج.

واُحتُفل بافتتاحه رسميًّا بمباراة جمعت المنتخب الليبي الأولمبي بضيفه المنتخب السوري الأولمبي أسفرت عن فوز المنتخب السوري الأولمبي بهدفين لهدف، أحرز هدف الفرسان الوحيد اللاعب إيهاب غفير، وأدار المباراة الحكم الدولي جمال امبية، بينما كانت أول مباراة رسمية يستقبلها الملعب جمعت فريق الهلال بفريق الجزيرة في الموسم الرياضي 2008 - 2009.

فيما سجل فريق النصر أول فوز بعد افتتاح الملعب وكان على حساب فريق الاتحاد بهدف أحرزه المحترف المغربي عبد المجيد الجيلاني في ذات الموسم، بينما أول مباراة دولية رسمية أُقيمت بهذا الملعب جمعت فريق الأهلي بنغازي الذي سجل الفوز على ضيفه فريق النادي الصفاقسي التونسي بهدفين لهدف، أحرز ثنائية الأهلي وقتها محترفاه الغيني إبراهيم الخليل والنيجيري إيفياني ضمن بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ويستقبل ملعب «شهداء بنينا» مباريات الدوري الليبي للموسم السابع تواليًا.

بناء وتشييد ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي (المركز الإعلامي)
بناء وتشييد ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي (المركز الإعلامي)
بناء وتشييد ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي (المركز الإعلامي)
بناء وتشييد ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي (المركز الإعلامي)
بناء وتشييد ملعب «شهداء بنينا» ببنغازي (المركز الإعلامي)
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