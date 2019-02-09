لجنة إعادة النظر في ضوابط الدعم المالي تعقد أول اجتماع

عقدت اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (34) لعام 2018 بشأن وضع معايير وضوابط الدعم المالي وآلية الصرف للأندية والمكونات الشبابية اجتماعا موسعاً.

وتضمن الاجتماع الذي ترأسه صلاح العربي وعضوية كل من أحمد عبدالمجيد وأحمد اليزيدي والطيب اميمة وأحمد قريميده مقرراً إعادة النظر في ضوابط الدعم المالي ووضع اشتراطات جديدة تمكن الهيئة من العمل وفق ضوابط وآلية محددة.

من جهته أكد رئيس اللجنة المكلفة أن الهيئة تعمل على كسب ثقة القطاع الشبابي والرياضي من خلال الخطط الاستراتيجية التي استحدتثها لبرامجها المختلفة.

ويأتى انعقاد هذا الاجتماع في إطار الخطط الاستراتيجية التي استحدثتها الهيئة العامة للشباب والرياضة لوضع خطة واضحة المعالم وفق معايير وأسس دقيقة حسب صفحة هيئة الشباب والرياضة.