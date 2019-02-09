الصقور يفتتح منافسات دوري الدرجة الأولى بهدف برازيلي

هدف الصقور في مرمى القيروان (المركز الإعلامي)

استهل فريق الصقور بطبرق أولى مبارياته ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوز وانتصار هام عاد به من خارج قواعده بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء على حساب مستضيفه القيروان بهدف لصفر

أحرز هدف الانتصار الوحيد نجمه ومحترفه البرازيلي ليو دى اسيس عند الدقيقة الخامسة عشر من زمن الشوط الأول.



ويلعب فريق الصقور في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه كلا من فرق النسور مرتوبة والأفريقى بدرنة والأندلس أمساعد والمختار بطبرق وقبل المباراة مر فريق الصقور بتقلبات فنية مفاجئة ومرتبكة تحدث لأول مرة في تاريخ النادي العريق حين باشر تحضيراته الأولى للموسم بقيادة مدربه الجديد القديم مفتاح المقيرحي.

لكن تم استبداله سريعا بالمدرب الوطني عبد الحفيظ أربيش الذي أشرف على تحضيرات المرحلة الثانية للفريق لكنه غادر على نحو مفاجىء ليتم تعويضه سريعا بالمدرب التونسي صبري البوهالى الذي أشرف على تدريبات الفريق لأسابيع قليلة ليغادر هو الأخر ليتم التعاقد مع المدرب الرابع في مسيرة الفريق المدرب الوطني صالح رحيل الذي تسلم مهمة قيادة الفريق قبل أسبوع من انطلاق المسابقة ليقوده لانتصار.

انتصار اعتبره محبو الصقور ثمينا ونقاط هامة جاءت بعد فترة عصيبة مرت على الفريق وسط تغييرات سريعة أربكت تحضيرات الفريق لكنه سرعان ما استعاد توازنه وثقته بهذة البداية والانطلاق القوية التي ستمنح الفريق ثقة ودفعة معنوية هو في حاجة ماسة إليها في رحلة العودة والصعود إلى مكانه الطبيعي بدوري الأضواء الذي كان أحد أبرز فرسانه ولطالما تألق وصال وجال على ملاعبه مواسم طويلة خلال مواسم السبعينات والثمانيات والتسعينات وكان الموسم الرياضي 2007 – 2008 قد شهد الظهور الأخير لعميد الأندية الليبية الذي يتطلع للعودة إلى ملاعبه بعد غياب دام أكثر من عشر سنوات ومواسم.

البرازيلي ليو دى اسيس يحتفل بهدف الفوز (المركز الإعلامي)

فريق الصقور الأول لكرة القدم (المركز الإعلامي)