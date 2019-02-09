ستة انتصارات وتعادلان في الدرجة الأولى الليبي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 09 فبراير 2019, 03:12 مساء
مباراة سابقة لفريق الأندلس في الدوري (المركز الإعلامي)


انطلقت الجولة الأولى للدوري الليبي لكرة القدم للموسم الرياضي 2018/ 2019 والذي يقام بمشاركة 35 فريقا موزعة على 5 مجموعات.

أبرز النتائج المسجلة في الجولة فوز الصقور على القيروان 1/ 0 ووفاق صبراتة على الترسانة 1/ 0 والجمارك على الجزيرة 2/ 1 والشرارة على النهضة 2/ 1 والملعب الليبي على الشرطة 2/ 1 والنجمة على بنغازي الجديدة 2/ 1 وتعادل التصدي والمستقبل دون أهداف وهو نفس نتيجة التعادل بين وفاق أجدابيا والمروج.

ويتجدد الموعد، اليوم السبت، مع أربع مباريات، ويلتقي  نجوم بنغازي مع الوحدة بنغازي وترهونة يستضيف النصر زليتن والهلال سبها مع الأمل أوباري وملعب أمساعد يشهد لقاء الأندلس والمختار.

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