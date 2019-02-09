فوز يد المروج والأهلي بنغازي وتوقف مباراة الاستقلال والكرامة

جانب من منافسات سابقة في الدوري الليبي لكرة اليد (أرشيفية : الإنترنت)

جرت، أمس الجمعة، مباراتان فى الأسبوع الثالث للدوري الليبي لكرة اليد، انتهيتا بفوز المروج على الكفاح 47 / 15 والأهلي بنغازي على قاريونس 41/ 19.

وبقاعة المرج توقف لقاء الكرامة والاستقلال عند الدقيقة 20 من زمن الشوط الاول والنتيجه 7 /6 لصالح الكرامة لانسحاب الاستقلال وعدم استكمال المباراة.



ويتجدد الموعد اليوم السبت مع أربع مباريات في الأسبوع الثالث بقاعة النجمة ببنغازي يستقبل فريق بنغازي الجديدة نظيره النجمة والنصر يواجه الهلال وبالمرج المروج يستضيف الكفاح وبقاعة البيضاء تقام مواجهة بين دارنس والأخضر.

وتقام الإثنين مباراتان بقاعة 17 فبراير بطرابلس الاتحاد يلتقي المشعل والأهلي طرابلس يواجه الشرطة وتختتم الثلاثاء مباراة الجولة الثالثة بلقاء الجزيرة والصباح بقاعة زوارة.