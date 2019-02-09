مصراتة تتوج بكأس شطرنجية المدن الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 09 فبراير 2019, 02:24 مساء
مدينة مصراتة تتوج بكأس المدن الليبية للشطرنج (المركز الإعلامي)

توجت مدينة مصراتة بكأس المدن الليبية للشطرنج التي نظمها وأشرف عليها اتحاد الشطرنج باستضافة شركة الحديد والصلب بمصراتة وبمشاركة 13 مدينة ليبية.

وجاء الترتيب النهائي للبطولة ليشهد تتويج مصراتة بكأس البطولة برصيد 15 نقطة وجاء ثانيا الزاوية 13.5 وثالثا توباكس 12.5 ورابعا العزيزية 11 وخامسا بنغازي 11 وسادسا الخمس 10.5 وسابعا أوباري 10 وثامنا زليتن 9.5 وتاسعا الزنتان 9.5 وعاشرا البيضاء 8.5 والحادي عشر ودان 7.5 والثاني عشر نالوت 6.5 والثالث عشر زوارة 5 نقاط.

وفى تصريح لـ«بوابة الوسط» قال رئيس مسابقات الشطرنج بشير قائد، اليوم السبت، «البطل مصراتة والزاوية الوصيف سيمثلان ليبيا فى بطولة المدن العربية التى تستضيفها تونس خلال فبراير الجاري».

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