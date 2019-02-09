24 مارس.. ترقب لظهور «الفرسان» الأفريقي الرابع

جانب من مباراة المنتخب الليبي أمام نيجيريا (أرشيفية : الإنترنت)

مر المنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم عبر تاريخه الحافل والطويل بمواعيد ومحطات حاسمة لعب خلالها الأدوار الرئيسية وذهب بعيدا في منافساتها، وكان على أعتاب ومشارف نهائياتها على مختلف الواجهات والتصفيات والتي كان في كل مرة قريبا من بلوغها وحبس خلالها أنفاس جماهيره الوفية التي ترقبت وساندت هذه المواجهات وفي مشهدها الختامي من أجل تتويج وترجمة المسيرة الطويلة التي كان حصاد بعضها ونهايتها سعيدة وابتسمت له في آخر المشوار وأخري تعثرت ولازمها سوء الحظ والطالع في أدوارها ومراحلها الأخيرة، ووسط المواعيد الحاسمة أمام بوابة العبور لملاعب النهائيات حكاية قديمة جديدة نسرد أبرز محطاتها ونستعيد ذكرياتها بحلوها ومرها على مر تاريخ مشاركات المنتخب بين النجاح والإخفاق والعثرات والتحديات.

ففي العام 1978 ضمن تصفيات المرحلة الأخيرة لدورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت نهائياتها بملاعب الجزائر تمكن المنتخب الليبي في مواجهة حاسمة من اقصاء المنتخب التونسي والتأهل على حسابه عندما تفوق «فرسان المتوسط» ذهابا بهدف بطرابلس وفقد لقاء العودة بملعب المنزه بهدفين لهدف.

وضمن نهائيات بطولة أفريقيا العام 1982 التي استضافتها الملاعب الليبية، والتي شهدت عودة النشاط الكروي إلى الواجهة بعد غياب سنوات عجاف توقفت خلالها حركة الكرة تماما لثلاث سنوات متتالية تمكن الفرسان من مواجهة كل التحديات وأبلى بلاء حسنا ووصل إلى محطة المباراة النهائية الحاسمة التي فقدها أمام منتخب غانا بركلات الحظ الترجيحية بعد انتهاء زمن الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لهدف ليكتفي بلقب وصيف بطل القارة.

وفي تصفيات كأس العالم بالمكسيك العام 1986 كان الفرسان على موعد حاسم مع المواجهة الأشهر على مر تاريخه مع المنتخب المغربي من أجل الفوز والظفر ببطاقة العبور والتأهل إلى نهائيات كأس العالم بالمكسيك لكن المنتخب المغربي حسم لقاء الذهاب الأول على ملعبه بثلاثة أهداف مما صعب وعقد من مهمة منتخبنا الذي نجح في رد الاعتبار في لقاء العودة ببنغازي بهدف لصفر ليغادر السباق الأخير بفارق هدفين.

وشهد العام 2006 عودة المنتخب الليبي إلى نهائيات بطولة أفريقيا بملاعب مصر بعد غياب دام 24 عاما ونجح منتخبنا الوطني خلال التصفيات في تحقيق انتصارات مدوية على حساب منتخبات مصر والسودان وبنين وتعادلات ثمينة أمام الكاميرون وساحل العاج ليتأهل إلى النهائيات الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، كما شهد العام 2009 تسجيل منتخبنا ظهوره كأول منتخب عربي يتأهل إلى نهائيات بطولة أفريقيا للاعبين المحليين في نسختها الأولى التي أقيمت بملاعب ساحل العاج عندما نجح في إقصاء المنتخب التونسي من الدور الأول ثم تمكن في المحطة الأخيرة والحاسمة والمباراة الفاصلة من أجل التأهل من الإطاحة بالمنتخب المغربي والتأهل على حسابه عقب خسارته ذهابا بالرباط بثلاثة أهداف لهدف ليفوز منتخبنا إيابا بطرابلس بثلاثة أهداف لصفر.

وفي العام 2010 وضمن تصفيات كأس العالم خاض منتخبنا تصفيات متميزة ونجح خلالها في تحقيق عروض وانتصارات قوية على حساب منتخبات غانا والغابون وليسوتو ذهابا وإيابا لكنه خسر في آخر مبارياته الحاسمة أمام الغابون خارج قواعده ليغادر المنافسات بعد أن كان على أعتاب التأهل للتصفيات النهائية عقب تساويه في مجموع النقاط مع غانا والغابون ليودع التصفيات النهائية والأخيرة بفارق الأهداف.

وفي العام 2012 عاد منتخبنا إلى واجهة ملاعب نهائيات الكان وتمكن عبر التصفيات من تحقيق الفوز في مواجهته المهمة أمام موزمبيق بهدف لصفر ليكون التعادل السلبي الذي سجله في آخر مبارياته بالتصفيات أمام منتخب زامبيا بلوساكا دون أهداف كافيا لتأهله وعودته للنهائيات للمرة الثالثة في تاريخه، وفي تصفيات كأس العام 2014 قدم منتخبنا تصفيات قوية حين فاز على منتخب توجو والكاميرون ذهابا وتعادل ذهابا وإيابا مع منتخب الكونغو وكان على موعد مع مباراة حاسمة أمام منتخب الكاميرون بياوندي لكن المنتخب الكاميروني تفوق على ملعبه بهدف لصفر، وهي الخسارة الوحيدة التي تلقاها منتخبنا في ختام التصفيات بعد أن كان قريبا من بلوغ تصفيات المرحلة الأخيرة.

وكان 2014 عاما زاهيا للمنتخب الليبي وفيه توج الفريق ببطولة أفريقيا للاعبين المحليين (الشان) التي جرت بملاعب جنوب أفريقيا لأول مرة في تاريخه بعد أن أطاح بالمنتخب الغاني في المباراة النهائية بفضل ركلات الترجيح، وضمن تصفيات بطولة أمم أفريقيا في نسخته المقبلة سيكون منتخبنا مجددا على موعد حاسم مع مواجهة منتخب جنوب أفريقيا المصيرية التي ستقام في الرابع والعشرين من شهر مارس المقبل بتونس، الذي يتمنى الجميع أن يكون يوما من أيام كرة القدم الليبية حين يرفع منتخبنا شعار الانتصار في هذه المباراة التاريخية ليسجل ظهوره في نهائيات الكان التي غاب عن ملاعبها في آخر ثلاث نسخ متتالية، وستكون المباراة بقيادة الثنائي العيساوي وباني، وهو الجهاز الفني الرابع لمنتخبنا في سباق التصفيات الذي يتطلع لقيادة منتخبنا للظهور الأفريقي الرابع وليسجل اسمه كأول جهاز وطني ومحلي يقود منتخبنا للنهائيات، حيث كانت القيادة الفنية في الثلاث مشاركات السابقة للمجري بيلا العام 1982 بليبيا وللكرواتي إيليا في مشاركة 2006 بمصر وللبرازيلي ماركوس باكيتا في آخر مشاركة أفريقية العام 2012 بملاعب غينيا والغابون.