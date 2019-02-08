أهلي طرابلس يفوز على شط الدهماني

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الجمعة 08 فبراير 2019, 06:34 مساء

فاز الأهلي طرابلس على فريق الشط الدهماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بملعب طرابلس الدولي ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الليبي لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى لصالح أهلي طرابلس بهدف مفتاح طقطق في الدقيقة 29 من زمن  الشوط وكان أهلي طرابلس أكثر استحواذًا على الكرة ومنطقة الوسط  ولعب بأريحية تامة خلال مجريات هذا الشوط.

 وفي الشوط الثاني استطاع فريق الشط تعديل النتيجة في الدقيقة 50 من زمن  المباراة  بواسطة لاعبه محمد المقرج الذي استطاع الانفراد بالكرة وبحارس الأهلي محمد نشنوش وتسجيل هدف التعادل.

ومن التغييرات التي أجراها مدرب فريق الأهلي طارق ثابت  الذي أخرج كرواع وعامر التاروغي والدفع بصالح الطاهر وجينيور استطاع البديل صالح الطاهر تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 66  كما سجل البديل الآخر مكسيم جينيور الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة رفع أهلي طرابلس رصيده إلى النقطة العاشرة بينما بقي الشط بنفس رصيده السابق بأربع  نقاط  من ست مباريات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البورصة الليبية معطلة.. لمن يدق جرس الافتتاح؟!
ليبيا
انتظار الموافقة الأمنية التونسية لنقل الجمهور أمام جنوب أفريقيا
رياضة محلية
تفاصيل جديدة عن اشتباكات أوباري والوضع الأمني في حقل الشرارة
ليبيا
في العدد 168: الوضع الميداني يتجاوز بيانات الساسة.. ومنظمة أميركية تُحذِّر من ...
ليبيا
لاعب من «NBA» ينضم لسلة النصر
رياضة محلية
السعودية تضخ 10.24 مليون برميل يوميًا في يناير
اقتصاد
تراجع العملات الدولية الرئيسة في السوق الموازية
ليبيا
حليب الإبل يحوّل حياة سكان في الأرياف الهندية
منوعات
ضربات فرنسية جديدة في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا
ليبيا
شرطة لندن تدخل على خط تعرض صلاح لهتافات عنصرية
رياضة عالمية
النائب العام يصدر أمرا بإيقاف رئيس مؤسسة الاستثمار يومين على ذمة التحقيق
ليبيا
« العليا التونسية» ترفض طلب تعويض ضد المصرف الليبي الخارجي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شاهد بنفسك.. عبقرية محمد صلاح في أصعب اختبار للدقة والمهارة