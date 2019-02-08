أهلي طرابلس يفوز على شط الدهماني

فاز الأهلي طرابلس على فريق الشط الدهماني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم بملعب طرابلس الدولي ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الليبي لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى لصالح أهلي طرابلس بهدف مفتاح طقطق في الدقيقة 29 من زمن الشوط وكان أهلي طرابلس أكثر استحواذًا على الكرة ومنطقة الوسط ولعب بأريحية تامة خلال مجريات هذا الشوط.

وفي الشوط الثاني استطاع فريق الشط تعديل النتيجة في الدقيقة 50 من زمن المباراة بواسطة لاعبه محمد المقرج الذي استطاع الانفراد بالكرة وبحارس الأهلي محمد نشنوش وتسجيل هدف التعادل.

ومن التغييرات التي أجراها مدرب فريق الأهلي طارق ثابت الذي أخرج كرواع وعامر التاروغي والدفع بصالح الطاهر وجينيور استطاع البديل صالح الطاهر تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 66 كما سجل البديل الآخر مكسيم جينيور الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 92.

بهذه النتيجة رفع أهلي طرابلس رصيده إلى النقطة العاشرة بينما بقي الشط بنفس رصيده السابق بأربع نقاط من ست مباريات.