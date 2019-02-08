انتظار الموافقة الأمنية التونسية لنقل الجمهور أمام جنوب أفريقيا

يدرس الطاقم الفني للمنتخب الوطني الليبي الأول لكرة القدم إضافة لاعب فريق الأهلي طرابلس محمد الترهوني واللاعب ربيع شادي لاعب وسط فريق الاتحاد للقائمة الرسمية استعدادا لمواجهة جنوب أفريقيا في تونس ضمن ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في مصر خلال يونيو المقبل، وعلمت جريدة «الوسط» أن حارس فريق الاتحاد مراد الوحيشي واللاعب عبد الله بلعم لاعب الأهلي بنغازي سوف ينضمان للمنتخب الأولمبي.

كما عقد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة الدكتور بشير القنطري اجتماعا برئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبد الحكيم الشلماني، بحضور النائب الثاني حسين الحبيب المرابط، وتم خلال الاجتماع بحث تسهيل نقل الجماهير الرياضية بما تسمح به السلطات التونسية لمؤازرة ومساندة المنتخب الوطني في مباراته المصيرية.



وسيدخل المنتخب في تجمع عبر معسكر خارجي بتونس في 15 من شهر فبراير الجاري استعدادا لمباراة جنوب أفريقيا المصيرية، حيث تقام المباراة بملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس التونسية في الرابع والعشرين من شهر مارس المقبل في تمام الساعة السادسة بتوقيت ليبيا بحسب الاتفاق بين الطاقم الفني ولجنة المنتخبات، وجاء السبب الرئيسي في اختيار يوم الرابع والعشرين من مارس بدلا من الثاني والعشرين لإتاحة الفرصة أمام محترفي المنتخب الليبي للالتحاق بوقت كاف، كما علمت جريدة «الوسط» أن لجنة المنتخبات ستعقد مؤتمرا صحفيا في الثاني عشر من شهر مارس لتوضيح كل ما يتعلق باستعدادات المنتخب الوطني.

ولم تمر 12 ساعة، حتى عدل سريعا المدرب الوطني للمنتخب أبوبكر باني عن استقالته، معلنا استمراره في منصبه، بعد أن حرص على تمزيق استقالته التي تقدم بها أمام الكاميرات، خلال الاجتماع الذي عقده بمقر اتحاد كرة القدم، وعقد باني جلسة مع الشلماني، في حضور المرابط، ومدير المنتخب سالم صولة، ومساعد الأمين العام محمد قريميدة، وتم الاتفاق على تذليل كافة العقبات، مع مناقشة الموضوعات المتعلقة بمسيرة المنتخب خلال المرحلة المقبلة، وبرنامج تحضيراته لمواجهة جنوب أفريقيا المهمة.

وقرر باني أن يستمر ويواصل عمله رفقة المدرب فوزي العيساوي لقيادة المنتخب في مهمته الوطنية أمام جنوب أفريقيا ضمن ختام تصفيات المجموعة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة الأمم المقرر إقامتها بمصر في 21 يونيو المقبل، وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إجراء مؤتمر صحفي للطاقم الفني والإداري للمنتخب الأول، كما تولي الهيئة العامة للشباب والرياضة اهتماما بالغا للمنتخب حيث خصصت مليونا ونصف المليون دينار ليبي، دعما خلال الفترة المقبلة، التي ستشهد استحقاقا أفريقيا مهما في شهر مارس المقبل؛ استعدادا لمباراة جنوب أفريقيا، وسبق وأكد المدير الإداري سالم صولة، أن المنتخب سيدخل معسكرا إعداديا في تونس في الثالث عشر من شهر فبراير المقبل، استعدادا لختام التصفيات.

في الوقت نفسه، لم يعد يفصل صعود المنتخب الليبي الأول لكرة القدم للأمم الأفريقية المقبلة، سوى الفوز على جنوب أفريقيا «الأولاد»، في المباراة المقبلة بينهما، بعد أن تنفس «فرسان المتوسط» الصعداء، بإعلان اختيار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) مصر مستضيفا للبطولة، عبر التصويت في اجتماع «الكونغرس» بالعاصمة السنغالية داكار.

وحصلت مصر على 16 صوتا مقابل صوت واحد لجنوب أفريقيا، من أصل 18 صوتا، حيث امتنع عضو واحد عن التصويت، بعد أن دخلت مصر في منافسة مع جنوب أفريقيا، لنيل شرف تنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019، بدلا عن الكاميرون التي سحب منها التنظيم لعدم الوفاء بالالتزامات المطلوبة، وكأن جنوب أفريقيا جاءت في الطريق مرتين، الأولى أمام مصر بشأن التنظيم، وتحقق الهدف بإسناد البطولة لمصر، والثانية تتوقف على أقدام «الفرسان» أنفسهم، وتعد البطولة المقبلة هي أول بطولة للأمم تستقبل 24 منتخبا، بعد أن كانت تقام طوال السنوات الماضية بنظام 16 منتخبا، الأمر الذي أقرته اللوائح بوضع 48 منتخبا في منافسات التصفيات طوال الأشهر الماضية.