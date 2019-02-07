سلة أهلي طرابلس يهزم الاتحاد وينفرد بصدارة مجموعته

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 07 فبراير 2019, 08:23 مساء

فاز فريق أهلي طرابلس بديربي طرابلس لكرة السلة، بفوزه على الاتحاد بنتيجة 76 / 67، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بالقاعة الكبرى بطرابلس، ضمن منافسات كأس ليبيا .

قدم الفريقان مباراة قوية، حتى أن الربع الأول من اللقاء انتهى بالتعادل 15 / 15، فيما تقدم الأهلي طرابلس في الربع الثاني 36 / 30، ليواصل «الزعيم» زحفه نحو حسم اللقاء برفع الفارق في الربع الثالث من المباراة إلى 12 نقطة «60 / 48»، ورغم محاولات الاتحاد للعودة إلى المنافسة على نتيجة المباراة، إلا أن الأهلي حسمها لصالحه بنتيجة 76 / 67 .

بهذه النتيجة تصدر فريق أهلي طرابلس المجموعة الأولى بالفوز في خمس مباريات، فيما مني الاتحاد بأول خسارة وفاز بأربع مباريات.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لاعب من «NBA» ينضم لسلة النصر
رياضة محلية
ضربات فرنسية جديدة في تشاد ضد رتل مسلح قادم من ليبيا
ليبيا
شرطة لندن تدخل على خط تعرض صلاح لهتافات عنصرية
رياضة عالمية
النائب العام يصدر أمرا بإيقاف رئيس مؤسسة الاستثمار يومين على ذمة التحقيق
ليبيا
« العليا التونسية» ترفض طلب تعويض ضد المصرف الليبي الخارجي
ليبيا
«الأحوال المدنية» تشكل لجنة لمراجعة ملفات العائدين من المهجر
ليبيا
السراج يعين الفريق علي كنه آمرًا لمنطقة سبها العسكرية
ليبيا
شركة ليبية تعيد تعريف الزي الوطني بروح عصرية
أناقة وجمال
مدرب الأهلي بنغازي يظهر في الدوري المصري
رياضة محلية
رئيس برشلونة يتحدث عن عودة نيمار وموقف ميسي من كلاسيكو الأرض
رياضة عالمية
قادة الساحل الخمس يدعون لتنسيق الجهود الدولية لتحقيق استقرار ليبيا
ليبيا
رئيس أوغندا يقترح خطوتين لتجاوز الأزمة في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

طرق علاج بكتيريا المعدة والوقاية منها