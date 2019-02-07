سلة أهلي طرابلس يهزم الاتحاد وينفرد بصدارة مجموعته

فاز فريق أهلي طرابلس بديربي طرابلس لكرة السلة، بفوزه على الاتحاد بنتيجة 76 / 67، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم بالقاعة الكبرى بطرابلس، ضمن منافسات كأس ليبيا .

قدم الفريقان مباراة قوية، حتى أن الربع الأول من اللقاء انتهى بالتعادل 15 / 15، فيما تقدم الأهلي طرابلس في الربع الثاني 36 / 30، ليواصل «الزعيم» زحفه نحو حسم اللقاء برفع الفارق في الربع الثالث من المباراة إلى 12 نقطة «60 / 48»، ورغم محاولات الاتحاد للعودة إلى المنافسة على نتيجة المباراة، إلا أن الأهلي حسمها لصالحه بنتيجة 76 / 67 .

بهذه النتيجة تصدر فريق أهلي طرابلس المجموعة الأولى بالفوز في خمس مباريات، فيما مني الاتحاد بأول خسارة وفاز بأربع مباريات.

