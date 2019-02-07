ليبيا تتوسط منتخبات العالم في تصنيف «فيفا» لشهر فبراير

المنتخب الليبي الأول لكرة القدم (صفحة اتحاد الكرة)

هبط المنتخب الليبي الأول لكرة القدم مركزًا واحدًا في التصنيف الشهري الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن شهر فبراير 2019.

وحل المنتخب الوطني في الترتيب 105 من بين 211 منتخبًا معتمدًا لدى «فيفا»، فيما قفز المنتخب القطري 38 مركزًا ليأتي في المركز 55 بعد أن حقق لقب بطولة أمم آسيا الأخيرة التي اٌقيمت بالإمارات، بينما تراجع المنتخب المصري مركزًا واحدًا ليصبح في المرتبة الـ 57 عالميًا.

وحافظت بلجيكا على صدارة التصنيف بينما استمرت السنغال في مقدمة منتخبات القارة السمراء، وحققت قطر بطلة آسيا قفزة كبيرة بالوصول إلى المركز 55 بعدما كانت الـ93 مع نهاية 2018.

وتراجع فريق أسود التيرانجا مركزًا لكنه استمر أفضل منتخب إفريقي باحتلاله للمرتبة 24 وجاءت تونس في المركز الثاني على صعيد القارة السمراء بوجودها في المركز 28.

المغرب ثالث إفريقيا والـ43 في التصنيف الكلي وبعده من فرق القارة نيجيريا (46) والكونغو الديمقراطية (51) وغانا (52) والكاميرون (56) ومصر (57).

وأفضل فريق عربي في التصنيف هو تونس ثم المغرب وقطر ومصر والإمارات (67) والجزائر (69) والسعودية (70).

وظل ترتيب أول 10 منتخبات كما هو، بلجيكا على القمة تليها فرنسا والبرازيل وكرواتيا وإنجلترا والبرتغال وأوروجواي وسويسرا وإسبانيا والدنمارك.

وحققت اليابان وصيفة آسيا تقدمًا ملحوظًا في التصنيف بتقدمها 23 مركزًا لتصبح في المرتبة 27.



