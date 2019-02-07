السويحلي يقفز على المحلة ليطارد الاتحاد على صدارة الثانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 07 فبراير 2019, 06:34 مساء
من تدريبات فريق السويحلي الأول لكرة القدم (صفحة السويحلي)

في سباق الصدارة، قفز فريق الكرة الأول بنادي السويحلي، إلى قمة المجموعة الثانية، بعد فوزه اليوم على المحلة بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة متساويًا مع الاتحاد المتفوق بفارق الأهداف.

أحرز هدفي السويحلي في المباراة التي أقيمت على ملعب طرابلس ضمن منافسات المرحلة السادسة للمجموعة الثانية للدوري الليبي الممتاز، عبدالرحمن بوسنينة في الدقيقة 35، وفودي كيرا«إيتو» في الدقيقة 45.

وبفضل إحكام فريق السويحلي على منطقة المناورات بوسط الملعب، تمكن من تسيير اللعب قي الاتجاه الصحيح والسيطرة الميدانية، وأسفر هذا النهج من تسجيله لهدفين في شوط المباراة الأول.
مع مرور وقت الشوط الثاني، بدأ المحلة في الضغط على السويحلي، بغية تقليص الفارق والسعي نحو التعادل، إلا أن دفاع المنافس كان بالمرصاد، حتى انتهى اللقاء، ليتجمد رصيد المحلة عند 3 نقاط في المركز الـ11 قبل الأخير.
 

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