اختيار 25 لاعبا ليبيا لـ «منتخب الأولمبياد»

من إحدى مباريات المنتخب الأولمبي الليبي (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي، رضا عطية، القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوض بهم المعسكر الخارجي بتونس، استعدادا لمواجهة منتخب نيجيريا، في تمهيدي التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث ستقام مباراة الذهاب بتونس فيما تقام مباراة الإياب بنيجيريا خلال الفترة من 18 إلى 26 من شهر مارس المقبل.

ووفقًا لصفحة اتحاد الكرة على «فيسبوك»، ضمت القائمة 25 لاعبا، هم: إسلام يحيى، رضوان عبد الحميد، مراد الوحيشي، صلاح فكرون، طاهر عامر، أيوب المبروك، محمد لاجنف، معاذ العمامي، أحمد العبار، سند الشوشان، عادل الزوي، محمد التاغوري، أسامة البدوي، عياد الله عبد الرحمن، سفيان رجب، محمد التاورغي، طه الشريف، محمد الغنيمي، علاء القجدار، بالقاسم الحاج، محمد جدور، خميس أبو القاسم، معاذ عيسى، أيمن أحريبش، ومؤيد الرياني.

