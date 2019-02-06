اختيار 25 لاعبا ليبيا لـ «منتخب الأولمبياد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 فبراير 2019, 09:13 مساء
من إحدى مباريات المنتخب الأولمبي الليبي (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي، رضا عطية، القائمة النهائية للاعبين الذين سيخوض بهم المعسكر الخارجي بتونس، استعدادا لمواجهة منتخب نيجيريا، في تمهيدي التصفيات الأفريقية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، حيث ستقام مباراة الذهاب بتونس فيما تقام مباراة الإياب بنيجيريا خلال الفترة من 18 إلى 26 من شهر مارس المقبل.

ووفقًا لصفحة اتحاد الكرة على «فيسبوك»، ضمت القائمة 25 لاعبا، هم: إسلام يحيى، رضوان عبد الحميد، مراد الوحيشي، صلاح فكرون، طاهر عامر، أيوب المبروك، محمد لاجنف، معاذ العمامي، أحمد العبار، سند الشوشان، عادل الزوي، محمد التاغوري، أسامة البدوي، عياد الله عبد الرحمن، سفيان رجب، محمد التاورغي، طه الشريف، محمد الغنيمي، علاء القجدار، بالقاسم الحاج، محمد جدور، خميس أبو القاسم، معاذ عيسى، أيمن أحريبش، ومؤيد الرياني.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مدرب الأهلي بنغازي يظهر في الدوري المصري
رياضة محلية
رئيس برشلونة يتحدث عن عودة نيمار وموقف ميسي من كلاسيكو الأرض
رياضة عالمية
قادة الساحل الخمس يدعون لتنسيق الجهود الدولية لتحقيق استقرار ليبيا
ليبيا
رئيس أوغندا يقترح خطوتين لتجاوز الأزمة في ليبيا
ليبيا
الدولار يعوض خسائره ويرتفع مقابل ست عملات رئيسة
اقتصاد
أسامة الجويلي: بأوامر من السراج قوة من حرس المنشآت النفطية‬⁩ تتوجه إلى ⁧حقل ...
ليبيا
المجلس الرئاسي يدين «التصعيد العسكري» في مناطق الجنوب
ليبيا
الشلماني يدلي بتصريحات هامة ستؤثر في الشأن الكروي الليبي
رياضة محلية
رئيس القيادة المركزية الأميركية: ترامب لم يتشاور معي قبل قرار الانسحاب من سورية
دولى
الخارجية الفرنسية تعلق على العملية العسكرية للجيش الليبي في الجنوب
ليبيا
طالبان تطالب بـ«دستور إسلامي» لأفغانستان في محادثات نادرة بروسيا
دولى
نص كلمة السراج خلال إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية في ليبيا
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نائب هولندي سابق معروف بعدائه للمسلمين يعتنق الإسلام