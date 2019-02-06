الأهلي بنغازي يتحرك في كل اتجاه لاحتواء أزمة الحافلة بالمروج

خالد السعيطي «ثالث يمين» مع مندوبي رابطة مشجعي الأخضر (صفحة الأهلي بنغازي)

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي بنغازي، استنكاره للأحداث التي صاحبت لقاء الفريق الأول لكرة السلة مع فريق المروج، الذي أقيم أمس على أرضية مجمع المرحوم سليمان الضراط.

وقالت إدارة الأهلي بنغازي على صفحة النادي بـ«فيسبوك»، إن هذه الجماهير التي انحرفت للعنف، لا تمثل جماهير الفريقين، وهي تعتبر تصرفات فردية بعيدة كل البعد عن ثقافة التشجيع لجماهير الناديين.

ودعا مجلس إدارة الأهلي بنغازي، روابط المشجعين بالأندية على ضرورة نبذ مثل هذه التصرفات والعمل على محاربته ونشر ثقافة التشجيع الإيجابي الذي يخدم الرياضة و شريحة الشباب المحب لها.

وحرص رئيس مجلس إدارة الأهلي خالد السعيطي، على زيارة إدارة نادي الأخضر ورابطة المشجعين بمقر النادي بالبيضاء، وجرى النقاش حول الأحداث الحاصلة مؤخراً ، والتي تم التأكيد فيها على أن حادثة استهداف حافلة الفريق الأول كرة القدم، تعتبر عملا فرديا لا يمثل نادي الأخضر ورابطة مشجعيه وأهالي مدينة البيضاء ، وقد استنكرت رابطة المشجعين هذه الأفعال وتبرأت منها ، كما أكد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على ضرورة نشر الرسالة السامية للرياضة ، والتي تهدف إلى تقريب الشباب وزيادة الترابط بين المدن ونبذ العنصرية والفتنة والشقاق بين أبناء الشعب الواحد .

