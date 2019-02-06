بالفيديو: مهارات اللافي حديث الدوري الجزائري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 فبراير 2019, 02:43 مساء
اللافي مع اتحاد العاصمة أمام أهلي برج بوعريريج بالدوري الجزائري (فيسبوك)

لفت المحترف الليبي في الملاعب الجزائرية مؤيد اللافي الأنظار بشدة، حيث يسير بخطى ثابتة، ويواصل تألقه، ويحتل فريقه اتحاد العاصمة قمة الدوري الجزائري برصيد 40 نقطة.

فبعد أن أنقذ اللافي فريقه من خسارة مؤكدة، بتسجيله هدف التعادل في شباك أهلي برج بوعريريج، عاد الفريق وسجل هدفين في الشوط الأول خلال فوزه (2/0) على ضيفه شبيبة الساورة، ليعزز صدارته لدوري المحترفين الجزائري.

أحرزهما فاروق شافعي وعبد الكريم زواري، رافعًا رصيده إلى 40 نقطة من 19 مباراة بفارق 4 نقاط عن شبيبة القبائل أقرب مطارديه، وبفارق 16 نقطة عن شبيبة الساورة صاحب المركز السادس.

ساهم اللافي في أول ظهور له بالدوري الجزائري في التعادل أمام أهلي برج بوعريريج، بعد أن دخل بديلاً في الدقيقة الرابعة والسبعين ليتمكن بأول لمسة له في اللقاء من تسجيل هدف التعادل في مباراة الأسبوع الثامن عشر من مباريات الدوري الجزائري.

وجاءت المشاركة الأولى للافي أمام نصر حسين داي الجزائري، الذي تألق أمامه بقوة وقدم فواصل فنية رائعة أبهرت الجمهور الجزائري.

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