مدرب الأهلي بنغازي يظهر في الدوري المصري

جانب من مباراة الأهلي بنغازي ونصر حسين داي في «الكونفدرالية» (المركز الإعلامي)

تولى المدير الفني السابق لفريق الكرة الأول بنادي الأهلي بنغازي، المصري محمد عودة، مهمة تدريب فريق بتروجت، أحد أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، بعد رحيله بشكل رسمي عن تدريب فريق «المشوار الطويل»، على خلفية العديد من المشاكل والأزمات المالية والادارية التي كانت سببًا في وداع الفريق لبطولة دوري أبطال أفريقيا مبكرًا، ومن ورائه «الكونفيدرالية».

وعانى الأهلي بنغازي خلال الفترة الأخيرة من عدة أزمات في وجود الجهاز الفني المصري، بسبب عدم سداد المستحقات المالية للاعبين، وتحديدًا الأفارقة، ما تسبب في هروب المدافع البوركيني المميز فاروقا، والانضمام لفريق المقاولون العرب المصري، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وبعد فترة من الاختفاء، ظهر المدافع البوركيني فاروقا وهو يوقِّع لنادي المقاولون العرب، على عقد احتراف لمدة أربعة مواسم ونصف الموسم، خلال فترة الانتقالات الشتوية، وترجع الواقعة إلى هروب المدافع البوركيني من صفوف النادي الليبي أثناء خوض معسكر بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث كان التحضير لمواجهات دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، واختفى اللاعب دون النجاح في العثور عليه، بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية، كغيره من زملائه اللاعبين.

وحصل فاروقا على جواز سفره وخرج من معسكر الأهلي بنغازي، قبل أيام من مواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في دور الـ32 بدوي أبطال أفريقيا، مستثمرًا معرفته بمصر وبعض وكلاء اللاعبين، لسابق لعبه في مصر وتحديدًا بنادي الشرقية، حيث أكدوا له صحة توقيعه لأي نادٍ آخر، لإثبات عدم حصوله على مستحقاته المالية منذ ستة أشهر وهو ما تجرمه لوائح الاحتراف بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليصبح عقده لاغيًا ويحق له التوقيع لأي نادٍ.