لجنة المسابقات تعلن المباريات المثيرة للأسبوع الـ7 في الدوري الليبي الممتاز

جانب من مباراة سابقة في الدوري الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم جدول مباريات الأسبوع السابع من منافسات مسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم بعد أن عرفت البطولة طريق الاستقرار بانضمام رباعي أفريقيا للمنافسات على خلفية الوداع المبكر.

ويلتقي ضمن المباريات المؤجلة عن المجموعة الأولى الأحد المقبل نجوم أجدابيا مع الأهلي بنغازي في ملعب شيخ الشهداء، كما سيلتقي الاثنين النصر مع التعاون بملعب شهداء بنينا.

وبعيدًا عن المؤجلات يلتقي ضمن مباريات المجموعة الأولى أيضًا، الأحد المقبل، فريقا درانس مع الأنوار بملعب درنة، ويلتقي الإثنين، خليج سرت مع الصداقة بملعب سرت.

ويلتقي، الثلاثاء، الأخضر فريق شباب الجبل بملعب شيخ الشهداء بالبيضاء، والخميس فريقا الأهلي بنغازي والتحدي بملعب شهداء بنينا، والسبت (16 فبراير الجاري) نجوم أجدابيا يلتقي التعاون بملعب شيخ الشهداء البيضاء.

وعن مباريات المجموعة الثانية، يلتقي الإثنين (11 فبراير) الاتحاد المصراتي مع الأولمبي بملعب الزواية والخمس يلتقي الاتحاد بملعب الخمس.

والثلاثاء (12 فبراير) رفيق يلتقي الوحدة بملعب صرمان، والأربعاء (13 فبراير) السويحلي يلتقي الشط بملعب مصراتة، وأبوسليم يلتقي المحلة بملعب طرابلس، والخميس (14 فبراير) يلتقي الأهلي طرابلس مع المدينة بملعب طرابلس الدولي.