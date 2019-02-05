الشلماني يدلي بتصريحات هامة ستؤثر في الشأن الكروي الليبي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 08:15 مساء
عبدالحكيم الشلماني «يسار» وبجانبه جمال الجعفري (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، عبدالحكيم الشلماني، أن منظومة التحكيم تحتاج إلى تطوير، بداية من دعم لجنة الحكام وعدم التدخل في عملها بعد أن تميزت هذا الموسم بمنح الفرص للحكام الشباب.

وشدد الشلماني على أن جميع لجان اتحاد الكرة لها كل الصلاحيات لممارسة عملها، وهم يعلمون بشكل متواصل لإنجاح بطولة الدوري، وفقًا لصفحة «ريميسا».

وكشف الشلماني عن خطة الاتحاد لتطوير منظومة التحكيم، بالقول: «سيتم التعاقد على أجهزة اتصالات حديثة لتسهيل عمل الأطقم التحكيمية في الفترة القادمة وتطوير أدائها في الملاعب، كما أنني أدعم فكرة تواجد حكم خامس في الملاعب الليبية في مرحلة الإياب بالدوري الممتاز مع الاستعداد لتحمل كافة المصاريف الخاصة بهذه الخطوة».

ووعد الشلماني جماهير الكرة الليبية، بالقول: «سنفرض القانون على الجميع، ولن يكون هناك أي استثناء لأحد وسنتعامل مع الجميع بنفس المستوى ونسعى إلى فرض الاحترام المتبادل والمساواة بين جميع الفرق».
 

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