الأهلي بنغازي يعود بتعادل من شحات

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 05:48 مساء

عاد فريق أهلي بنغازي بنقطة التعادل من شحات، بعد تعادله مع الصداقة بهدف لمثله في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الأسبوع السادس للدوري الليبي لكرة القدم.

تسيد الأهلي بنغازي مجريات اللعب في الشوط الأول، حتى أن حارس الصداقة جمعة قطيط، استحق أن يكون نجم الشوط، قبل أن تباغته كرة من ركلة ركنية سكنت شباكه كهدف أول للأهلي في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني تحرك فريق الصداقة ولاحت له بعض الفرص التي وجدت دفاع منطقة محكم من جانب مدفعي أهلي بنغازي، حتى جاءت الدقيقة 86 ليتمكن محمد بلعم من تسجيل هدف التعادل للصداقة .

بهذه النتيجة رفع أهلي بنغازي رصيده إلى 9 نقاط، وأصبح للصداقة 11 نقطة .
 

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