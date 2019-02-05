ليبيا تنضم إلى 42 دولة في بطولة الغردقة للتايكوندو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 05:24 مساء
من إحدى منافسات التايكوندو الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

أخطر اتحاد التايكوندو الليبي، نظيره المصري بالمشاركة في البطولة الدولية التي تقام في مدينة الغردقة خلال الفترة من 21 إلى 24 فبراير الجاري.

ويشارك في البطولة 43 دولة، منها 22 ستشارك بالمنتخبات، وهي «مصر والسعودية وإسبانيا، وإيطاليا والمغرب، وألمانيا، والدنمارك، وصربيا والبرتغال، وإثيوبيا، والغابون، ونيجيريا، والنيجر، والسودان، والأردن، وتونس والنرويج، ورواندا، وأستراليا، وكازاخستان، وفلسطين، وبلغاريا»، وفقًا لصفحة «ريميسا».

وقررت 21 دولة المشارِكة بفرق من أنديتها، مثل «ليبيا، وليسوتو، والسويد، وفرنسا، وساحل العاج، وتركيا، وسويسرا، واليونان، وسوريا، وباكستان، وبلجيكا، وهولندا، ولاتفيا، وليتوانيا، وأوكرانيا، وروسيا، وكرواتيا، والرأس الأخضر، والولايات المتحدة الأميركية، والسنغال، والهند».

ووصل عدد المشاركين إلى 274 لاعبًا في بطولة الكبار، بالإضافة إلى 89 لاعبًا في بطولة الكاديت، بإجمالي 363 لاعبا ولاعبة.

تجدر الإشارة إلى أن هذه النسخة هي الأولى من البطولة، التي تقام فيها منافسات الكاديت تحت 14 عاما.
 

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