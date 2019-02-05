إسماعيل لـ«بوابة الوسط»: استقلت من خليج سرت احترامًا لنفسي والمدرب في ليبيا لا يحظى بالتقدير

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 02:43 مساء
المدرب الوطني السابق لخليج سرت محمد إسماعيل (تصوير- الصديق الأحمر)

أكد المدرب محمد إسماعيل أن استقالته من تدريب فريق خليج سرت بسبب عدم وجود إضافة لعدد من اللاعبين بالفريق وأن هؤلاء اللاعبين لم يساعدوه في التدريبات والمباريات.

وقال إسماعيل فى تصريح لـ«بوابة الوسط» الثلاثاء إنه وجد أجواء رائعة من إدارة النادي التي قدمت له كل العوامل المساعدة وكانت فى مستوي التقدير مؤكدًا أن شعوره بعدم تقديم الإضافة كان السبب في الرحيل وسبب الاستقالة.

وأضاف أن راتبه الشهري جيد لو استمر لكنه فضل الاستقالة احترامًا لنفسه كما قال إن الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم لم يعد فى مستوي الطموحات لأغلب المدربين بسبب إدارة بعض الأندية من جهة وسوء الملاعب من جهة أخرى التي تحتاج وقفة جادة من الدولة.

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