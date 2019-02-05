ميلود: الأرض في ليبيا ممهدة للاستثمار الرياضي

المستشار الرياضي ميلود إبراهيم (أرشيفية : الإنترنت)

طالب المستشار الرياضي ميلود إبراهيم الأندية والاتحادات الرياضية بخلق روح المبادرة فيما يتعلق بالاستثمار، خاصة أن القوانين الليبية الحالية تسمح بذلك ولا تمنع من المشاركة مع المصارف وشركات الطيران والتأمين لتحقيق مكاسب لها.

وقال إبراهيم في تصريح إلى «راديو الساعة» إن الدستور الجديد سيكون أكبر حافز للرياضة لأن إحدى مواده وسعت فرص الاستثمار وخلق موارد للأندية والاتحادات بشكل جديد.

ودعا إبراهيم الأندية إلى عدم الاعتماد على الدولة فقط، وطلب الدعم المالي في كل وقت، وحتى عندما تتحصل على الدعم لا تستفيد منه بصورة صحيحة بما ينعكس عليها الأمر الذي يدعو للتحرك بشكل إيجابي وعملي في الفترة المقبلة.