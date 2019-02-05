دوري الدرجة الأولى الليبي ينطلق برقم قياسي

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 05 فبراير 2019, 02:11 مساء
مباراة سابقة لفريق الأندلس في الدوري (المركز الإعلامي)

تنطلق الخميس بمختلف الملاعب مباريات الأسبوع الأول للدوري الليبي لكرة القدم الدرجة الأولى والذي يشارك فيه 35 فريقًا وهو رقم قياسي في المسابقة حيث تم تقسميهم على خمس مجموعات.

المجموعة الأولى:
الخميس: النهضة يلتقي الشرارة بملعب النهضة.
الجمعة: القرضابية مع المهدية بملعب سبها البلدي. السبت: هلال سبها يلتقي الأمل أوباري بالملعب البلدي.

المجموعة الثانية:
الخميس: وفاق صبراتة يلتقي الترسانة بملعب وفاق  صبراتة.
الجمعة: أساريا يلتقي اليرموك بملعب الأولمبي.
السبت: أمل ترهونه يلتقي النصر زليتن بملعب ترهونة.

المجموعة الثالثة:
الخميس: الجزيرة يلتقي اليرموك بملعب زوارة.
الجمعة: التصدي يلتقي المستقبل بملعب السويحلي، وأيضاً يلتقي اتحاد الشرطة مع الملعب الليبي بملعب أبوسليم.
السبت: الظهرة يلتقي أبي الأشهر بملعب الأكاديمية جنزور.

المجموعة الرابعة:
الخميس: نجوم بنغازي يلتقي الوحدة العربية في ملعب شمال بنغازي.
الجمعة: وفاق اجدابيا يلتقي المروج بملعب وفاق اجدابيا، وأيضًا يلتقي بنغازي الجديدة مع النجمة بملعب بنغازي الجديدة.
السبت: الطيران يلتقي شمال بنغازي في ملعب المرج.

المجموعة الخامسة:
الخميس: القيرون مع الصقور ملعب البيضاء.
الجمعة: نسور مرتوبة مع الأفريقي في ملعب درنه، وأيضًا الأندلس يلتقي المختار طبرق في أمساعد.

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