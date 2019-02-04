الملاكم مالك الزناد يتحدث للجماهير الليبية قبل نزاله «التاريخي»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 فبراير 2019, 10:06 مساء
الملاكم مالك زناد «1يمينK في إحدى نزالاته (أرشيفية: الإنترنت)

«5 أيام فقط على نزالي في ألمانيا.. الحمد لله جاهز ومستعد، هيكون نزال تاريخي».

بهذه الكلمات وجه الملاكم الليبي المحترف، مالك الزناد، كلماته إلى جماهيره قبل مواجهة الكاميروني تشامبا، يوم 9 فبراير الجاري، في نزال تستضيفه مدينة هامبورج الألمانية.

وكتب الزناد على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: .«5 أيام فقط على نزالي في ألمانيا.. الحمد لله جاهز ومستعد، هيكون نزال تاريخي.. إلى كل جمهوري وناسي شكرًا على رسائلكم ودعمكم»، وفقًا لصفحة «ريميسا».

وسيخوض زناد نزاله المرتقب مباراة من ثماني جولات، ويمتلك الملاكم الليبي الذي يعيش في مالطا، رقما قياسيا بـ11 انتصارًا من بينها 10 انتصارات بالضربة القاضية، أما ملاكم الكاميرون تشامبا الذي يعيش في ألمانيا، فقد خاض 4 مباريات للمحترفين فاز في 3 منها بالضربة القاضية.
 

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