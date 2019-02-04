شباب الجبل «بخطف» النصر في ملعب شيخ الشهداء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 04 فبراير 2019, 05:52 مساء
لاعبو شباب الجبل يحتفلون بأحد الأهداف (صفحة شباب الجبل)

فاز فريق شباب الأول لكرة القدم على النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بملعب شيخ الشهداء بمدينة البيضاء ضمن منافسات الأسبوع السادس من بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.

شهد الشوط الأول من اللقاء أخطاء دفاعية أحرز منها كل من الفريقين هدفه الأول، حيث بادر النصر بالتسجيل في الدقيقة 24 عن طريق لاعبه أحمد الهرام، وتعادل لشباب الجبل أنيس سالم في الدقيقة 33.

وانتقلت عدوى الأخطاء القاتلة إلى حارس فريق النصر الرعيض، فأهدى كرة إلى مهاجم شباب الجبل إدريس تراوري الذي خطفها وأودعها المرمى وخطف بها نقاط المباراة لفريقه.

بهذه النتيجة رفع فريق شباب الجبل رصيده إلى 12 نقطة، بينما بقي فريق النصر برصيده السابق 6 نقاط .
 

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