معركة تنتظر صلاح بالتوقيت الليبي

نجم الكرة المصرية وليفربول الإنجليزي محمد صلاح (أرشيفية : الإنترنت)

تنتظر أسطورة الكرة المصرية والعربية والأفريقية محمد صلاح معركة كروية حادة في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين، بتوقيت ليبيا، حيث يواجه فريق وست هام يونايتد على ملعب لندن الأولمبي، ضمن ختام منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «البريميرليغ».

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة، وبفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، الذي تغلب الأحد على أرسنال (3-1)، بينما يحتل وست هام المركز 12 برصيد 31 نقطة، ويستهدف ليفربول استعادة نغمة الانتصارات في مباراة اليوم، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف أمام ليستر سيتي في المباراة التي جمعتهما الأربعاء الماضي على ملعب إنفيلد، أملاً في تعزيز صدارته الدوري الإنجليزي.

وتعقد جماهير ليفربول آمالها على المثلث الهجومي الذي يضم محمد صلاح وفيرمينو وساديو ماني، الذي سجل 100 هدف في ملعب إنفيلد بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية منذ بداية الموسم الماضي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة جديدة نحو حصد اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ العام 1990.

في الوقت نفسه دخل المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أغويرو المحترف بصفوف مانشستر سيتي دائرة المنافسة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الأقوى عالميًا، بعدما هز شباك أرسنال ثلاث مرات، الأحد، ليقود سيتي للفوز بنتيجة (3-1) في إطار مباريات الأسبوع الـ25، وبذلك يرفع مهاجم راقصي التانغو رصيده إلى 20 هدفًا بجميع المسابقات هذا الموسم، لكنه برصيد 14 هدفًا في مسابقة الدوري خلف أسطورة الكرة المصرية والعربية والأفريقية بنادي ليفربول محمد صلاح بهدفين.

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 59 ليحتل المركز الثاني في ترتيب المسابقة الإنجليزية، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر قبل مواجهته وست هام، اليوم الإثنين، بينما تجمد رصيد أرسنال عند 47 نقطة ليتراجع إلى المركز السادس في الترتيب، بعدما تفوق مانشستر يونايتد على ليستر ليتقدم للمرتبة الخامسة برصيد 48 نقطة.

ويشعل أغويور الصراع على لقب هداف الدوري الإنجليزي، بعدما أحرز ثلاثية (هاتريك) في مرمى أرسنال، بينما يحافظ محمد صلاح على قائمة الهدافين، وسط ترقب له من الجميع ماذا سيصنع اليوم أمام وست هام، بينما بقي مهاجم أرسنال بيير إيميريك أوباميانغ في المركز الثاني بجدول ترتيب الهدافين برصيد 15 هدفًا، ليتساوى أغويرو مع مهاجم إنجلترا الأول وتوتنهام هاري كين الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب الهدافين، والغائب في المباريات الأخيرة بسبب الإصابة.